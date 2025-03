Going guarda lontano, nuovi itinerari in Usa e Giappone

Ricerca e cura del dettaglio. Ma anche prodotti da vendere in esclusiva e attenzione ai nuovi mercati. Going, il tour operator di Msc Cruises, sembra voler crescere anno dopo anno e alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli ha presentato alle adv e alla stampa le sue novità della programmazione 2025.

«Il nostro obiettivo è cercare di anticipare il mercato – spiega Maurizio Casabianca, chief commercial and operations officer di Going – Siamo specializzati in viaggi personalizzati e su misura e copriamo oltre 40 destinazioni. Eppure, nonostante il prodotto base che offriamo, vogliamo far capire ai clienti che possiamo dare di più. In Egitto, ad esempio, abbiamo un’alta percentuale di repeaters e da quest’anno possiamo offrire un nuovo resort a cinque stelle il Cleopatra Sidi Heneish a Marsa Matrouh, affacciato sul Mar Mediterraneo egiziano».

Oltre alle offerte mare, il t.o. ha dato appuntamento alle agenzie di viaggi in sessioni di formazione su due delle mete di lungo raggio di maggior successo nell’ultimo quinquennio: gli Stati Uniti e il Giappone. Per entrambi il filo conduttore è stato individuato negli itinerari che mettono l’architettura, il design e l’innovazione al centro dell’ispirazione.

Degli Stati Uniti il focus ha riguardato il Colorado con Denver, porta della regione delle Montagne Rocciose e oggi collegata direttamente con un volo da Roma. «Denver è una città dalla scena architettonica capace di stupire per un design persino futuristico che sa fondersi armoniosamente nel contesto urbano e naturale – continua Casabianca – basti visitare il River North Art District dove i grandi studi di architettura stanno realizzando edifici iperrealistici ispirandosi all’ecosistema circostante, come noto dominato da una cornice montana stupefacente, il cui Red Rocks Amphitheatre è l’esempio di anfiteatro naturale acusticamente perfetto e unico al mondo».

Da Denver, Going fa partire alcuni degli itinerari di viaggio più spettacolari del catalogo 2025 come “Esplorando la Mile High City: le vette e le dune del Colorado” e “Denver, porta delle Montagne Rocciose”, a partire da 1890 euro per persona, volo e auto a noleggio inclusi, 7 notti.

Del Giappone, l’approfondimento degli appuntamenti di formazione rivolti alle agenzie di viaggi ha messo l’accento sull’innovazione e sugli itinerari in treno, che permettono di raggiungere città meno conosciute ed esempi architettonici unici. «Il Giappone sta riscuotendo il tanto atteso successo che merita dal turismo italiano e gli itinerari di Going sono studiati per ispirare viaggi oltre le consuete icone – conclude il manager – abbiamo preparato tour tematici in treno combinando diversi scenari, nell’auspicio di cogliere le molte idee che il Paese offre».

Nel programma 2025 “Il Treno della montagna: via dei Vulcani e dei Templi (Kyushu)” nella terza isola più grande dell’arcipelago oppure “Il Treno della bellezza dei fiori (Tottori e la Costa del Giappone orientale)” per chi ama la natura e la fotografia, tra dune di sabbia bianca e giardini meticolosamente coltivati, in fiore tutto l’anno. E ancora, “Il Treno dell’arte” che unisce il fascino delle città del Nord con la bellezza naturale e i musei d’avanguardia tra Tokyo, Sapporo e Otaru, città storica conosciuta per l’architettura in stile europeo.