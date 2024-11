Going, Mariagrazia Verna è la nuova responsabile vendite

Mariagrazia Verna entra a far parte del team di Going Tour Operator come direttrice vendite.

Con 20 anni di esperienza nel settore turistico, la manager porta con sé un’ampia esperienza nella gestione dei team commerciali e di marketing, nella pianificazione strategica e nello sviluppo di nuove opportunità di business.

Precedentemente ha ricoperto ruoli di responsabilità in aziende del turismo – per circa 15 anni in Naar e di recente per CartOrange – dove ha consolidato le competenze e ha contribuito alla definizione e implementazione di strategie di successo. Il suo percorso professionale nella travel industry l’ha vista perfezionare le capacità nella gestione dei rapporti con le agenzie di viaggi.

Nel nuovo ruolo in Going, Mariagrazia Verna si concentrerà sulla promozione del brand sull’intera rete della distribuzione turistica italiana, rafforzando il posizionamento dell’azienda sul mercato. La sua esperienza nella gestione di reti distributive, nell’organizzazione di eventi e nella contrattualizzazione sarà fondamentale per sostenere la crescita e gli obiettivi aziendali.

«Sono certo che l’arrivo di Mariagrazia Verna aggiungerà valore alla squadra e contribuirà all’affermazione di Going – afferma Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer – Il 2024 si chiude con una progressione di fatturato del 20%, siamo in linea con gli obiettivi quinquennali tracciati nel 2022 quando abbiamo espresso la strategia di un lungo raggio tailor made, della linea resort, dello sviluppo dell’incoming con la divisione Going2Italy e una crescente attenzione al dynamic packaging, che prende ancora più forza con la recente new release della piattaforma Going4You».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Going