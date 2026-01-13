Going, nuove proposte per la Cina: itinerari di gruppo e su misura

13 Gennaio 07:00 2026

Going rafforza la propria programmazione per la Cina, pensata per rispondere alle nuove esigenze del viaggiatore italiano e per offrire alle agenzie strumenti di vendita solidi, flessibili e distintivi. La destinazione rientra oggi tra le grandi opportunità del lungo raggio grazie alla proroga dell’esenzione dal visto per i cittadini italiani fino al 31 dicembre 2026, per soggiorni turistici fino a 30 giorni. Una semplificazione che sta generando un rinnovato interesse verso la Cina, rendendola più accessibile e competitiva e favorendo una ripresa qualitativa della domanda.

La proposta di Going si sviluppa su due direttrici complementari. Da un lato, i viaggi tailor made, progettati su misura per viaggiatori evoluti e curiosi, con un forte accento sulle esperienze immersive e sui nuovi trend di esplorazione del Paese.

Accanto al “su misura”, Going propone una selezione di quattro itinerari di gruppo, costruiti attorno ai grandi poli simbolici di Pechino, Xi’an e Shanghai, capaci di intrecciare storia imperiale e contemporanea, icone urbane, paesaggi iconici e tradizioni millenarie.

Nella programmazione “Going2China”, ogni itinerario si distingue per livello di approfondimento e per focus tematici – culturali e naturalistici – dando vita a proposte differenziate e distintive. Un racconto di viaggio che si muove costantemente nel dialogo tra antico e moderno, cifra stilistica di un Paese capace di sorprendere e rinnovarsi, e di una programmazione pensata per creare valore lungo tutta la filiera, dalle agenzie di viaggio al cliente finale.

 

 

