Going, Polinesia francese formato famiglia sulle tracce di “Oceania 2”

Promuovere la Polinesia francese (anche) come destinazione per famiglie e farlo legandosi ancora una volta a un brand come Disney, con cui la collaborazione si consolida: Going punta sul grande schermo e sui nuovi film d’animazione in uscita firmati dal colosso americano, in primis Oceania 2, ambientato nel Pacifico tra le isole polinesiane, i loro usi, costumi e folclore.

«Intendiamo posizionare il marchio Going anche su questa destinazione, comunicare come stiamo diventando protagonisti sul lungo raggio e nello specifico su Oceania e Polinesia, proposte spesso in combinazione con gli Stati Uniti, per viaggi di nozze ma non solo, con proposte che vanno dai 9 ai 12 giorni – ha spiegato Maurizio Casabianca, chief commercial ed operations officer del tour operator di casa Msc, in occasione della proiezione speciale per agenti di viaggi e stampa (in collaborazione anche con Frecciarossa) – Moorea, Bora Bora, le Isole della Società sono tra le combinazioni più conosciute, ma la Polinesia custodisce anche mete come le Tuamotu e le Isole Marchesi, meno note ma altrettanto affascinanti e che meritano di essere scoperte»

Nelle sale cinematografiche dallo scorso 27 novembre, Oceania 2 riporta sul grande schermo le avventure di Vaiana che ispirano un viaggio tra Tahiti, Moorea e Bora Bora per rivivere le atmosfere e le tradizioni culturali della destinazione grazie a un racconto di coraggio e sentimenti profondi.

Sono due gli itinerari nelle isole dell’emisfero australe pensati dal tour operator per famiglie con bambini e scandite da ritmi consoni a un viaggio lontano, impegnativo ma ben orchestrato nei trasferimenti e nella scelta delle strutture alberghiere. I pacchetti inclusivi di voli intercontinentali e transfer via mare, si estendono fino a Taha’a, a nord dell’isola-sorella Raiatea, nella stessa laguna, una tappa conclusiva del viaggio tra ritmi lenti, piccoli motu (isolotti), piantagioni di vaniglia e allevamenti di perle.

I MILLE VOLTI DI UNA DESTINAZIONE DA SOGNO

Alla serata speciale ha partecipato anche Matteo Prato, ceo di Tourism Hub e rappresentante di Tahiti Tourisme Italy, spiegando la varietà e la diversità delle proposte in una destinazione da sogno per molti. «Sono tanti i paesaggi polinesiani dalle isole alte con laguna, tipiche nelle Isole della Società, agli atolli corallini alle Marchesi, il centro della cultura dell’Oceano Pacifico che si ritrova anche nel film.

La natura incontaminata permette anche diversi tipi di escursioni e attività sportive, in primis il surf protagonista a Tahiti anche durante le ultime Olimpiadi di Parigi, senza dimenticare la cultura ancestrale, la tradizione antica dei tatuaggi, vere e proprie storie raccontate sulla pelle, e i profumi di vaniglia e fiori di Tiarè. E, anche se quella più tipicamente associata alla Polinesia è l’overwater, anche le possibilità di accomodation sono variegate. Si può scegliere una guest-house per vivere l’autentica esperienza locale, ma anche la vacanza in barca a vela oppure esperienze molto particolari, come la crociera nell’Oceano a bordo di una nave cargo da Tahiti alle isole Marchesi».

Ottavio Scotto di Vettimo, sales manager Italy di Air Tahiti Nui, ha ricordato i servizi della compagnia di bandiera, tra i quali lo “Sconto nozze 2025”, che prevede una riduzione della tariffa del 25% per la sposa (escluse le partenze tra il 20/7 e il 18/8) sui voli Parigi/Papeete nelle classi Moana Economy, Premium o Poerava Business e stop a Parigi e Los Angeles gratuiti.

NEL KENYA DEL RE LEONE

Non solo Oceania 2: in virtù della collaborazione con The Walt Disney Company Italia e in esclusiva per il mercato italiano, Going porta in tutte le agenzie di viaggi anche il Kenya sulle tracce del film Mufasa: Il Re Leone, in uscita in Italia il 19 dicembre.

Il programma di viaggio in Kenya conduce nelle riserve naturali più note come il Masai Mara, al Lago Nakuru e al parco Amboseli, con viste suggestive sul Kilimanjaro. La seconda idea di viaggio è un itinerario “Safari Tsavo Est & Taita Hills”, ideale da combinare con un soggiorno balneare sulla costa del Kenya. Tutte le proposte sono pensate e studiate per famiglie con bambini.

Per i safari si impiegano veicoli fuoristrada con capienza ridotta, per permettere a tutti i partecipanti un posto “lato finestrino”, in prima fila per ammirare le meraviglie della natura. L’età minima dei bambini è dai 6 anni compiuti.

La foto pubblicata all’interno dell’articolo è stata inviata dall’ufficio stampa Going