Going presenta cinque itinerari negli States con Brand Usa

Cinque itinerari speciali firmati Going per gli Stati Uniti, scegliendo tra i 30 che Brand Usa promuove per espandere la conoscenza del Paese oltre gli hub principali delle grandi città.

La scelta di andare al di là delle destinazioni più conosciute, come possono essere New York o San Francisco, di una nazione che per vastità e varietà di scenari culturali e paesaggistici esercita da sempre un forte richiamo sugli italiani, è dettata dalla volontà del tour operator di Msc Crociere di arricchire il catalogo a stelle e strisce con proposte curiose e diversificate.

Tra l’altro, attualmente è in partenza il primo fam trip in collaborazione con la compagnia di crociere, che vede la partecipazione di Ita Airways per il lancio del collegamento aereo diretto Roma-Washington.

I “magnifici cinque” itinerari esprimono esperienze musicali, artistiche e naturali nella formula del fly&drive. Il primo è “Tour musicale del Grande Nord” e fa proprio il linguaggio universale della musica in un tour da Chicago a Boston lungo le vie delle leggende del jazz e blues, del rock underground e del genere garage toccando anche Detroit.

Un’altra ispirazione di viaggio negli States di Going, quest’anno serviti da oltre 35 voli diretti giornalieri dall’Italia, si intitola “Sentieri segreti: strade secondarie, spiagge e bayou”: da Austin a New Orleans passando per il Texas, patria del country e dell’oro nero che ha prodotto interessanti investimenti in una produzione artistica contemporanea di pregio.

Non poteva mancare un classico rivisitato “Parchi nazionali e la cultura degli indiani d’America” tra i panorami più scenografici della “Mother Road” Route 66, e conoscenza delle comunità Najajo e Pueblos. Per poi tornare sulle “Radici musicali del Sud” dallo storico Deep Ellum di Dallas che, con i suoi oltre 30 locali di musica dal vivo, è uno tra i quartieri clou dell’intrattenimento, ai luoghi di Sweet Home Alabama, celebre pezzo “da road trip” per antonomasia, perfetto per un fly&drive.

Infine, l’immancabile “Incantevoli cittadine del New England”: sei Stati dalla costa atlantica dei fari alle catene montuose del Vermont, da vivere in più stagioni dell’anno per goderne tutta la bellezza, sia un frizzante foliage con scenografica raccolta di mirtilli rossi oppure un’estate al sapore di clam chowder e panino all’aragosta.

La collaborazione tra Going e Brand Usa, organismo pubblico-privato statunitense competente per la promozione e il marketing della destinazione Stati Uniti d’America, prevede una serie di attività congiunte, tra le quali sessioni di formazione con le agenzie di viaggi che collaborano con il tour operator.