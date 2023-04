Going Resort, due nuove strutture per il Mar Rosso

Going continua a sviluppare la linea di prodotto Going Resort e per la Summer 2023 si concentra sul Mar Rosso con una proposta all inclusive – comprensiva dei collegamenti aerei – in due nuove strutture, una a Sharm el Sheikh e una a Marsa Alam. Le vendite sono già aperte.

Tra Sharm el Sheikh e Marsa Alam, le rotazioni dei voli charter settimanali saranno operative da metà giugno, dagli aeroporti di Milano Malpensa e di Bergamo Orio Al Serio.

Il concept rinnova l’idea di Egitto balneare, che diventa a 5 stelle. Le strutture selezionate dal tour operatori sono il Diamond Beach Resort a Sharm, della catena Sunrise Resorts & Cruises e il Radisson Blu El Quseir (l’aeroporto di arrivo è Marsa Alam), anch’esso di categoria “lusso” con Spa specializzata in trattamenti ayurvedici e spiaggia nonché ristorazione di pregio. C’è la novità dine around, formula che prevede la possibilità di scegliere due ristoranti diversi nell’arco del soggiorno, in alternativa a quello principale e come parte del pacchetto “tutto compreso”. Caratteristiche cui Maurizio Casabianca, chief commercial & operating officer di Going, ha prestato particolare attenzione: «La nostra sfida è programmare “un altro Egitto balneare” come facciamo in tutte le linee di prodotto: da Going2italy a Going4Cruise fino ad arrivare all’attuale Going Resort. Per un semplice motivo: essendo diramazione del Gruppo Msc Cruises e della loro maestria nell’ospitalità a bordo di navi dal design che sorprende ogni volta e tecnologicamente innovative, la nostra ricerca non può che essere allineata alla connaturata capacità di scegliere fornitori sempre all’altezza».

L’intrattenimento avrà una caratterizzazione dedicata alle esigenze della clientela italiana. Inoltre, il tour operator renderà disponibili sugli store digital un’applicazione con la quale i viaggiatori potranno gestire in autonomia le prenotazioni delle esperienze nei resort, ad esempio riservare una lezione di musica e di canto, le escursioni oppure una festa a sorpresa.

«I team Going Friends a Sharm e a Marsa esaudiranno ogni desiderio dei clienti con creatività e un pizzico di innovazione all’interno di un programma decisamente “stiloso” – spiega il direttore di Going Resort, Beppe Pellegrino – Musica dal vivo e meditazione yoga, così come attività on demand attraverso l’App verranno rese disponibili per scandire il ritmo di una vacanza indimenticabile».