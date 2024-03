Going svela il catalogo America con nuove experience e i tour “for Cruise”

Going protagonista in Bmt a Napoli con il nuovo catalogo “America”, ampliato nell’offerta di esperienze uniche e di tour Going for Cruise, da abbinare a una crociera Msc.

«La destinazione sta andando molto bene, nel 2023 sono stati 900mila gli italiani che hanno scelto una vacanza negli Stati Uniti, e nel 2024 speriamo di riavvicinarci ancora di più alla soglia del milione, raggiunta prima della pandemia – ha commentato Maurizio Casabianca, chief operations & commercial officer di Going – I nostri clienti scelgono al 60% New York e poi il restante 40% è diviso in parti uguali tra California e Florida. Il continente americano mette insieme una tale varietà di motivazioni di viaggio che rappresenta sempre la macro-destinazione ideale per la vacanza più importante dell’anno».

Il catalogo si chiama semplicemente America, ma comprende anche Canada e Messico, con proposte per ogni viaggiatore: da chi visita il continente per la prima volta a chi vuole approfondirne alcuni aspetti, a chi vuole esplorare un itinerario diverso prima di imbarcarsi per una crociera Msc da New York, Cape Canaveral e Miami.

«Nel 2023 circa 30mila italiani hanno scelto una delle nostre crociere – ha detto Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione Crociere del Gruppo Msc – Il nostro obiettivo è sviluppare ulteriormente il mercato aumentando la stagionalità, vale a dire crescendo nella stagione invernale per attivare il prodotto dodici mesi l’anno. Gli Stati Uniti sono la prima destinazione a lungo raggio per gli italiani, e ora la crociera è l’estensione mare più naturale e conveniente. A Miami stiamo costruendo un nostro terminal con un investimento da 400 milioni di euro. Port Canaveral è il porto da abbinare a un tour dei parchi divertimento in Florida, New York è da dove partire per una settimana di relax a bordo dopo essersi goduti la Grande Mela».

La domanda di vacanze negli Stati Uniti è sostenuta anche da un’ottima offerta di voli, che continua a svilupparsi ogni anno. Per la summer 2024 saranno 342 i collegamenti diretti settimanali di quattro compagnie aeree dagli scali di Milano, Roma, Venezia, Napoli e Palermo. In particolare, da Napoli Capodichino, saranno quattro i voli giornalieri nostop per gli States, verso New York e Philadelphia.

«Gli itinerari più gettonati sono nell’East Coast, anche se ora con un solo scalo a Newark si può arrivare a Las Vegas, per cui sta aumentando il successo anche dei tour della West Coast, dove tra parchi e canyon offriamo anche soluzioni particolari come i soggiorni in glamping – ha aggiunto Ivana Di Stasio, responsabile booking Going – Vanno per la maggiore anche le crociere brevi da Miami combinate i fly and drive in Florida, perfette per spezzare il viaggio con una tappa alle Bahamas e Key West».