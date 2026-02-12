Going svela la nuova release del sito web

Dopo un profondo restyling è online la nuova versione del sito web Going pensata per accompagnare l’utente nella fase iniziale del viaggio: quella dell’ispirazione. Una scelta evidente già nella nuova home page dove la grafica segna un cambio di passo chiaro sul piano visivo ed editoriale, adottando un impianto “a cards”, come una bacheca su un wallet e un layout basato su griglie modulari di immagini che funzionano come unità autonome di contenuto.

UNA NAVIGAZIONE MODULARE E SUGGESTIVA

Le carte visive di grande formato, spesso a tutta larghezza o in composizioni irregolari, diventano il principale punto di accesso alle proposte. Il testo è ridotto all’essenziale e accompagna l’immagine, mentre la navigazione rinuncia a percorsi rigidi per favorire lo scroll e la scoperta. Inoltre, le carte si allineano in base alla navigazione degli utenti.

Il risultato è che destinazioni, resort e prodotti non sono presentati come fredde schede tecniche da confrontare, ma come idee da esplorare e memorizzare, per dare ampio spazio all’immaginazione del viaggio, prima della decisione finale, questo anche grazie ad un maggiore ordine delle varie sezioni dedicate al prodotto, alle proposte lifestyle, e ai pacchetti crociera e parchi Disney.

Ampio spazio è riservato anche ai pacchetti, con link diretti alle offerte promozionali e alle pagine di approfondimento dei singoli itinerari. All’interno della piattaforma, l’utente trova ora anche podcast, giochi, profilazione, integrazione con i canali social media e diversi moduli di approfondimento per genare curiosità e interazioni.

«Abbiamo lavorato su una logica editoriale che sposta il sito da strumento puramente informativo a spazio di suggestione – spiega Marco Orlandi, digital consumer experience officer del Gruppo Bluvacanze – Il nuovo Going.it parla a un utente finale che non sta ancora acquistando, ma sta immaginando il proprio viaggio. È lo stesso approccio narrativo che utilizziamo sui nostri canali social: immagini forti, testi brevi, contenuti che accendono un’idea».

FOCUS SULLE AGENZIE DI VIAGGI

Nel nuovo sito è attivo un canale di contatto diretto che accompagna il cliente verso l’agenzia di viaggi, il form “Richiedi preventivo” che consente di raccogliere gli interessi dell’utente e di indirizzarlo all’agenzia partner Going più vicina. Una chiara intenzione di rafforza il legame con il canale agenziale.

La barra di ricerca, presente in cima a ogni pagina, permette inoltre di trovare rapidamente tutti i prodotti e di esplorare nel dettaglio itinerari e proposte.

«Il nostro approccio digitale non bypassa le agenzie di viaggi, ma le integra – sottolinea Maurizio Casabianca,chief commercial and operations officer di Going – Il sito è uno strumento di orientamento e di raccolta dell’interesse. La consulenza, il valore aggiunto e la relazione restano centrali e continuano a passare dalle agenzie partner».

Con questo restyling, il Gruppo consolida una strategia digitale che privilegia l’ispirazione e la chiarezza del percorso, mantenendo il presidio del canale fisico come elemento strutturale della propria offerta. Una scelta coerente con l’evoluzione dei comportamenti di fruizione online, ma ancorata a un modello distributivo ibrido, in cui canale digitale e agenzie continuano a dialogare.

