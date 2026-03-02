Golfo, le procedure attivate da Idee per Viaggiare

Anche Idee per Viaggiare in campo con un presidio operativo h24 per supportare agenzie partner e viaggiatori durante la crisi del Golfo. Garantita assistenza continuativa su tutte le pratiche coinvolte.

A Dubai è presente anche Stefania Fusacchia, una dei tre soci fondatori, che si trova in vacanza e sta mantenendo un contatto diretto con il team operativo, offrendo un ulteriore punto di riferimento sul posto in coordinamento con partner e fornitori locali. Il criterio guida resta il principio di massima prudenza.

In particolare, per i clienti già in viaggio nelle aree interessate, Idee per Viaggiare ha avviato contatti proattivi e sta gestendo ogni situazione in modo personalizzato, in coordinamento con compagnie aeree e fornitori locali, per garantire eventuali sistemazioni aggiuntive e individuare soluzioni di rientro alternative ove necessario.

Per quanto riguarda le partenze fino all’8 marzo 2026 verso destinazioni e/o scali segnalati dalle Autorità competenti, sono state definite procedure straordinarie che possono includere cancellazione, riprotezione, cambio data o destinazione, in base alle condizioni dei diversi organizzatori e fornitori.

Per le partenze successive e altre destinazioni, al momento restano valide le condizioni contrattuali ordinarie, fermo restando il monitoraggio continuo e l’eventuale aggiornamento delle policy.