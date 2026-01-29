Google lancia le guide turistiche delle città

Google lancia le guide turistiche delle città
29 Gennaio 13:33 2026

Google spinge i confini dell’intelligenza artificiale ben oltre la semplice logistica dei viaggi. Con il lancio di due nuove funzionalità sperimentali all’interno dell’app Google Arts & Culture, il colosso di Mountain View punta a trasformare il modo in cui i viaggiatori scoprono e vivono le città: nascono infatti City Guide e Comic Postcards.

L’obiettivo dichiarato da Google è superare i suggerimenti algoritmici per accendere una vera ispirazione, aiutando gli utenti a connettersi profondamente con la cultura locale attraverso l’Ai generativa.

Lanciata come progetto pilota in 11 città iconiche (tra cui Parigi, New York, Berlino e Osaka), City Guide non si limita a elencare i monumenti più famosi. Grazie all’intelligenza artificiale, la funzione analizza una combinazione di eventi dal vivo e punti di riferimento storici per adattarli ai gusti personali dell’utente. La vera novità è la flessibilità temporale: i viaggiatori possono impostare un intervallo specifico, come “questo fine settimana” o “solo oggi”, e scegliere tra una dozzina di categorie di interesse.

Se City Guide si occupa della pianificazione, Comic Postcards rappresenta l’anima ludica e creativa di questa evoluzione. Si tratta di uno strumento di Ai generativa che trasforma i selfie dell’utente in un racconto dinamico ambientato nella città che si sta esplorando.

Come funziona? L’utente carica una foto, sceglie il proprio stato d’animo e una preferenza artistica. L’Ai fa il resto, creando una cartolina in stile fumetto che ritrae il viaggiatore come protagonista di una storia unica.

  Articolo "taggato" come:
Google
  Categorie
In VetrinaTecnologia

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

C’è un travel che cresce: ecommerce al raddoppio

Il Chia Laguna riapre dopo il restyling modello Sardegna style

Il Chia Laguna riapre dopo il restyling modello Sardegna style

La crociata di Santanchè contro le recensioni anonime