Google lancia le guide turistiche delle città

Google spinge i confini dell’intelligenza artificiale ben oltre la semplice logistica dei viaggi. Con il lancio di due nuove funzionalità sperimentali all’interno dell’app Google Arts & Culture, il colosso di Mountain View punta a trasformare il modo in cui i viaggiatori scoprono e vivono le città: nascono infatti City Guide e Comic Postcards.

L’obiettivo dichiarato da Google è superare i suggerimenti algoritmici per accendere una vera ispirazione, aiutando gli utenti a connettersi profondamente con la cultura locale attraverso l’Ai generativa.

Lanciata come progetto pilota in 11 città iconiche (tra cui Parigi, New York, Berlino e Osaka), City Guide non si limita a elencare i monumenti più famosi. Grazie all’intelligenza artificiale, la funzione analizza una combinazione di eventi dal vivo e punti di riferimento storici per adattarli ai gusti personali dell’utente. La vera novità è la flessibilità temporale: i viaggiatori possono impostare un intervallo specifico, come “questo fine settimana” o “solo oggi”, e scegliere tra una dozzina di categorie di interesse.

Se City Guide si occupa della pianificazione, Comic Postcards rappresenta l’anima ludica e creativa di questa evoluzione. Si tratta di uno strumento di Ai generativa che trasforma i selfie dell’utente in un racconto dinamico ambientato nella città che si sta esplorando.

Come funziona? L’utente carica una foto, sceglie il proprio stato d’animo e una preferenza artistica. L’Ai fa il resto, creando una cartolina in stile fumetto che ritrae il viaggiatore come protagonista di una storia unica.