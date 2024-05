Google pianificherà viaggi con l’Ai: l’ora della svolta

Un nuovo asso nella manica di Google che nel corso della Conferenza Sviluppatori Google I/O ha svelato una serie di aggiornamenti e nuove funzionalità del suo motore di ricerca che – avvalendosi della’intelligenza artificiale – ottimizzeranno la pianificazione dei viaggi. Si tratta della nuova frontiera tracciata dall’ultima versione della Gemini Generative Ai Chatbot: le sue innovative funzioni verranno introdotte in una fase sperimentale nel mercato Usa per semplificare e personalizzare l’organizzazione stessa dei viaggi.

Il fulcro di questa innovazione è Ai Overviews, ovvero una funzionalità integrata nella tradizionale ricerca di Google che permetterà di trasformare il motore di ricerca di Google in un assistente virtuale completo.

Ciò è stato dimostrato con un esempio pratico in cui un utente-viaggiatore che pianificava un viaggio con la famiglia a Miami ha richiesto l’assistenza dell’intelligenza artificiale, ponendo domande specifiche quali: “Io e la mia famiglia andremo a Miami per il Labor Day. Mio figlio è appassionato d’arte e mio marito ha voglia di pesce fresco. Puoi estrarre i dettagli del mio volo e dell’hotel da Gmail e aiutarmi a pianificare il nostro fine settimana?”. In risposta a tale quesito, Ai Overviews è stata in grado di estrarre dettaglivrilevanti da Gmail e generare un itinerario di viaggio personalizzato che includeva potenziali attività in linea con gli interessi della famiglia.

Oltre alla pianificazione degli itinerari, Google sta anche aggiornando le proprie capacità di ricerca per offrire consigli più validi durante le fasi iniziali della pianificazione del viaggio. Ciò è particolarmente utile per gli utenti che hanno domande meno specifiche, poiché fornisce loro una serie di suggerimenti categorizzati per migliorare la loro esperienza. Questo è il primo significativo passo del maxi investimento di 100 miliardi di dollari annunciato da Google lo scorso aprile.