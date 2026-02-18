Governo-Enit: “Avanti con programmazione condivisa”

Consolidare la crescita del turismo italiano attraverso una programmazione condivisa e responsabile. È l’auspicio espresso dal sottosegretario al ministero dell’Economia e delle finanze, Sandra Savino, nell’incontro al Mef con l’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic. Obiettivo del confronto l’andamento del comparto e le prospettive di sviluppo del travel.

«Il turismo – ha sottolineato Savino – non è solo un comparto economico, ma una infrastruttura culturale e strategica del Paese. È il momento di trasformare l’attuale fase espansiva in una visione strutturata, capace di rafforzare la filiera pubblico-privata e valorizzare appieno il potenziale geopolitico e culturale dell’Italia».

«L’Italia – ha proseguito Savino – è stabilmente ai vertici delle destinazioni più desiderate al mondo e registra una crescita costante dei flussi e delle richieste da parte degli operatori internazionali. È un patrimonio economico e culturale che va sostenuto con visione e responsabilità».

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i risultati conseguiti da Enit, che ha registrato un incremento del 15% delle adesioni alle proprie iniziative negli ultimi due anni e ha rafforzato la propria presenza internazionale attraverso 26 sedi nel mondo e oltre 28 fiere di settore.

«Enit – ha concluso il sottosegretario – rappresenta il braccio operativo internazionale del turismo italiano. Un’agenzia moderna, efficiente e orientata ai risultati, capace di promuovere l’internazionalizzazione delle imprese e di favorire il matching tra domanda estera e offerta italiana. Il lavoro svolto dimostra come competenza gestionale e strategia possano tradursi in risultati concreti».