Grandi eventi e nuove rotte: gli Usa pronti per un 2026 decisivo

Il 2026 sarà un anno chiave per l’incoming negli Stati Uniti, dopo un 2025 negativo. In vista delle celebrazioni per il 250° anniversario della nascita del Paese, Brand Usa rilancia il posizionamento della destinazione con un calendario di grandi eventi, nuove attrazioni, aperture alberghiere e un rafforzamento dei collegamenti internazionali: elementi destinati a sostenere ulteriormente la domanda turistica globale.

A fare da traino saranno soprattutto tre grandi driver: la Fifa World Cup 2026, le celebrazioni di America250 e il centenario della Route 66. I Mondiali coinvolgeranno undici città statunitensi, da New York/New Jersey a Los Angeles, da Miami a Seattle, mentre America250 porterà in tutto il Paese eventi culturali, mostre e iniziative speciali. Sul fronte leisure, la Route 66 tornerà protagonista come prodotto turistico trasversale, capace di unire heritage, road trip ed esperienze food.

NON SOLO GRANDI EVENTI

Per il trade, il messaggio è chiaro: gli Stati Uniti puntano a presentarsi nel 2026 come una destinazione ancora più ricca e diversificata, con novità diffuse in tutte le macro-regioni. Nel Sud, tra le aperture più rilevanti figurano il SongTeller Hotel di Dolly Parton a Nashville, il nuovo 1 Hotel Austin, il Pendry Tampa e l’Universal Kids Resort di Frisco, Texas, pensato per le famiglie con bambini piccoli.

Sul fronte culturale, si segnalano anche l’espansione del Crystal Bridges Museum of American Art in Arkansas e il nuovo Kentucky African American Heritage Trail.

Nell’Ovest, la programmazione si rafforza con una combinazione di grandi attrazioni, lifestyle hospitality e road travel. Los Angeles si prepara ad accogliere il Lucas Museum of Narrative Art e le nuove David Geffen Galleries del Lacma, mentre Las Vegas punta sull’intrattenimento e sull’hotellerie, con il Vanderpump Hotel e il calendario di show allo Sphere. Da segnalare anche la riapertura completa della Highway 1 nei pressi di Big Sur, elemento strategico per il segmento fly & drive.

Nel Midwest e nel Nord-Est il focus resta su cultura, anniversari e nuovi poli urbani. A Chicago, è attesa l’apertura dell’Obama Presidential Center, mentre Kansas City abbina il centenario del National WWI Museum and Memorial alla visibilità legata ai Mondiali. Sulla East Coast, Washington D.C. e Philadelphia si candidano a hub centrali delle celebrazioni storiche, mentre New York rafforza l’offerta museale con il rinnovato New Museum e una programmazione speciale del Whitney Museum durante la Coppa del Mondo.

PIÙ VOLI, NUOVE CITTÀ

Un altro tassello importante riguarda la connettività. In evidenza l’espansione dei voli internazionali verso gli Usa, con nuove rotte e frequenze aggiuntive da parte di diversi vettori. Tra i collegamenti, spiccano Ita Airways tra Roma e Houston, i nuovi voli American Airlines da Milano a Miami, l’espansione di Alaska Airlines e Delta da Roma verso Seattle, oltre a nuove connessioni tra Europa e città secondarie statunitensi come St. Louis, Pittsburgh e Raleigh-Durham.

In chiave b2b, Brand Usa propone dunque un 2026 costruito su un mix molto forte di eventi globali, nuove aperture, valorizzazione del patrimonio culturale e incremento dell’accessibilità aerea. Un’offerta che permette agli operatori di lavorare su più segmenti — city break, fly & drive, family travel, luxury, cultura e sport — in un anno che si annuncia ad alta intensità promozionale per la destinazione Usa.