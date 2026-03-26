Grecia, a Santorini riapre il Sandblu di Lxr Hotels by Hilton

L’offerta luxury in Grecia si arricchisce con il ritorno di Sandblu Santorini, che riaprirà l’8 aprile 2026, segnando il debutto nel Paese di Lxr Hotels & Resorts, brand del lusso di Hilton. Situato sulla spiaggia nera di Kamari, il resort si posiziona come prodotto di fascia alta orientato a una clientela internazionale in cerca di autenticità, design distintivo e servizi personalizzati.

Con 66 unità tra camere, suite e ville, la struttura interpreta in chiave contemporanea l’estetica cicladica: superfici bianche, pietra vulcanica e palette naturali dialogano con il paesaggio dell’Egeo. Elemento rilevante per il segmento premium è la forte componente di privacy, con quasi la metà delle sistemazioni dotata di piscina privata e un’offerta villa pensata per soggiorni esclusivi.

Sul fronte F&B, Sandblu punta su una proposta articolata con sei outlet, valorizzando la filiera locale. Dalla cucina greca rivisitata di Nectar alla proposta all day dining di Plateia, fino alla cantina Aroma con circa 300 etichette, il resort costruisce un’esperienza gastronomica completa. Fiore all’occhiello è Blu, ristorante con vista sulla caldera – sito riconosciuto dall’Unesco – che rafforza il posizionamento esperienziale della destinazione Santorini.

Tra le novità 2026 spicca “The Wellness Collective”, programma stagionale che intercetta la crescente domanda di turismo rigenerativo. Il format prevede retreat e attività in piccoli gruppi con professionisti internazionali, tra yoga, meditazione, nutrizione e pratiche olistiche. L’offerta è completata dalla Aurora spa, con trattamenti premium e facilities indoor, e dal centro fitness Nous & Sóma equipaggiato Technogym.

Non manca una forte integrazione con il territorio: dalle esperienze equestri sul terreno vulcanico alle degustazioni guidate da produttori locali, fino alla Santorini Wine Cellar, concept immersivo ricavato in una grotta naturale. Un approccio coerente con il posizionamento Lxr, orientato a esperienze autentiche e su misura.

L’apertura di Sandblu Santorini si inserisce nella strategia di espansione europea di Hilton, che rafforza la presenza dei suoi brand luxury nel Mediterraneo. Il resort aderisce inoltre al programma fedeltà Hilton Honors, leva commerciale rilevante per il canale trade grazie a vantaggi e flessibilità di prenotazione per i clienti fidelizzati.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Sandblu Santorini