Grecia, Donkey apre il resort Nous nell’isola di Santorini

Un lungo weekend di full immersion nella tradizione britannica lunga secoli, ma anche feste, banchetti, un concerto in stile Britpop e un giorno festivo creato ad hoc: nel Regno Unito...

Sarà il primo ristorante al mondo trasformato in museo, e non si tratta di un locale qualunque: parliamo del regno di Ferran Adrià, il celebre chef catalano che qui, nei...

Dal cibo alla sostenibilità, dalle strutture pet friendly al miglior glamping: quali sono le destinazioni migliori d’Italia per una vacanza open-air? Ha provato a definirlo una piattaforma specializzata nel settore,...

Baubeach compie i suoi primi 25 anni e festeggia con un festival dedicato, il Festivalbau, in programma dal 23 al 25 giugno. Intanto, ‘la prima spiaggia in Italia per cani...