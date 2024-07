Grecia, incendi a Kos e Chios. Ma l’allarme sta rientrando

Mentre il travel è ancora “scottato” dagli incendi in Grecia della scorsa estate, nuovi e colossali roghi boschivi sono divampati in queste ore divampati sulle isole di Kos e Chios, nell’Egeo orientale.

Dal pomeriggio di lunedì, circa 10mila residenti e turisti sono stati evacuati da Kos e trasportati in sicurezza nelle scuole, negli stadi e negli alberghi di Antimachia, Mastichari e Marmari. Ma a quanto si apprende, fortunatamente, gli incendi sarebbero in remissione. Ottimisti i vigili del fuoco greci, secondo cui – stando a quanto riporta AnsaMed – la situazione “sarà presto sotto controllo“.

Nessuna struttura ricettiva, né residenza, è stata comunque danneggiata dalle fiamme. Ma durante le operazioni di spegnimento, che hanno visto in azione nella notte più 70 vigili del fuoco con autopompe inviate da Rodi, cinque persone sono rimaste leggermente ferite: si tratta di quattro vigili del fuoco in attività e uno in pensione. Le autorità greche hanno proceduto anche all’arresto di un uomo di 63 anni sospettato di avere appiccato l’incendio nell’isola.

Che la situazione sia migliorata lo confermano i media locali. Kosnwes precisa che l’incendio a Kardamena è sotto controllo e che è in corso il rientro di residenti e turisti nel villaggio.

Da parte sua, il ministero degli Esteri italiano, alla voce Grecia sul sito Viaggiare Sicuri, avverte: “Le ultime stagioni sono state caratterizzate da incendi particolarmente violenti, che in alcuni casi hanno provocato vittime tra la popolazione locale e i turisti. Focolai anche di vaste estensioni possono essere frequenti nel corso della stagione estiva. Si raccomanda cautela, in particolare nelle zone boschive. In caso di necessità si consiglia di mantenersi informati sui media sugli sviluppi della situazione (consultando anche il sito della Protezione Civile ellenica sul quale sono disponibili cartine del rischio incendi) e di attenersi alle indicazioni delle Autorità locali (visitare civilprotection.gr/en/forest-fires per informazioni e istruzioni in caso di incendio)”.