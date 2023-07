Green Weddings, a Roma l’evento sui matrimoni in Italia tra business e mete insolite

Presentata alla stampa la convention “Green Weddings 2023”, che si terrà a Roma presso il Palazzo dei Congressi il prossimo 4 novembre 2023. Green Weddings sarà un congresso interamente dedicato al mondo dei matrimoni e del wedding tourism, voluto dalla omonima fondazione per riunire allo stesso tavolo di discussione i principali attori e operatori che muovono quella che è una vera e propria industria che gira intorno al fenomeno dei matrimoni in Italia – al primo posto come destination wedding – e farli dialogare tra loro.

Ma anche, per la prima volta, farà incontrare il mondo del wedding con i rappresentanti del mondo politico e delle istituzioni che saranno presenti al primo dei due incontri previsti dal convegno, quello dedicato alla tema dei matrimoni in Italia dall’estero, un fenomeno che va alimentato e sostenuto, non solo per la parte che riguarda il lusso e i big spender, ma anche per una domanda con budget più contenuti che è in continua crescita, soprattutto dal Nord Europa.

“Destination Wedding nella Promozione del Made in Italy”, (il convegno di apertura) vedrà la partecipazione del ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. A sottolineare l’importanza di una collaborazione tra istituzioni politiche e il settore wedding è Sergio Caci, che per l’evento è il coordinatore dei rapporti con le istituzioni e collaboratore del ministro Tajani.

«L’attenzione del governo c’è. Abbiamo bisogno di una sinergia tra tutti gli operatori del settore e da parte dei ministeri che sono interessati, noi stiamo coinvolgendo il ministero della Cultura, del Made in Italy e il ministero del Turismo che naturalmente associamo a questo settore», spiega Caci.

Il secondo convegno “Wedding tourism: regioni, borghi e territori”, sarà dedicato ai territori che sono i protagonisti, insieme al cibo e alle tradizioni culturali, dell’attrattiva dei matrimoni in Italia.

«Tutto ciò che ruota attorno ad un evento come un matrimonio – spiega il presidente della fondazione Green Weddings, Armando Soldaini – coinvolge diverse attività di servizio che devono lavorare al meglio perché l’aspettativa di chi scegli un matrimonio in Italia è sempre altissima; la celebrazione dei matrimoni in Italia promuove il made in Italy, le culture locali, i nostri borghi meno conosciuti e può essere d’aiuto in quelle zone belle, ma dimenticate che rischiano di spopolarsi perché prive di risorse economiche legate al territorio».

Il secondo convegno sarà quindi l’occasione per un confronto tra amministratori, operatori ed aziende per strutturare soluzioni nuove di accoglienza, per individuare best pratice ed elaborare programmi di formazione per tutte le realtà imprenditoriali che si muovono intorno ad un matrimonio.

«Dare al matrimonio in Italia un’anima più green, bucolica – continua Soldaini – far conoscere agli operatori stranieri location al di fuori dai classici luoghi e dalle grandi città per offrire agli sposi un’anima più autentica e più vera del nostro Paese, questo è il messaggio che la fondazione Green Weddings vuole portare all’attenzione degli enti regionali, degli amministratori, delle aziende del settore».

Un terzo memento della giornata sarà dedicato al mondo dei wedding planner italiani ed europei con un congresso loro dedicato.