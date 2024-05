Grimaldi e Trenitalia varano il biglietto unico treno+nave

Verso Sardegna e Sicilia con la formula treno+nave acquistabile in un’unica soluzione. Anche in agenzia di viaggi. Basta un solo biglietto.

Il viaggio door-to-door a bordo di mezzi sostenibili è il fulcro della nuova partnership tra Grimaldi Lines e Trenitalia presentata oggi (13 maggio) a bordo della nave Cruise Barcellona ormeggiata al porto di Civitavecchia.

Il biglietto combinato è già acquistabile sui canali Trenitalia, per partenze dal 1° giugno in poi – operativo tutto l’anno –con una modalità di acquisto semplice e veloce. Abbina i treni di Trenitalia ai collegamenti marittimi verso la Sardegna e la Sicilia: Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Napoli-Palermo e viceversa.

Presto la soluzione sarà resa disponibile anche per i collegamenti da Livorno per Olbia e Palermo.

A fare gli onori di casa Pino Musolino, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale Porti di Roma e del Lazio: «È un’intuizione che va a riempire un vuoto; la combinazione dei trasporti in un unico servizio rende la vita più facile al cliente».

Guido Grimaldi, corporate short sea shipping commercial director di Grimaldi Group, sottolinea: «L’Italia sta cominciando ad avere consapevolezza dell’importanza dei settori del trasporto e della logistica e la differenza la stanno facendo le persone. Questa è una partnership fortemente voluta dal Gruppo Grimaldi e da Trenitalia, con l’obiettivo di creare una rete di trasporti combinati e di favorire una mobilità collettiva capillare e sostenibile, che è possibile grazie a un sistema integrato che funziona bene. L’intermodalità è oggi strategica anche per il settore passeggeri, proprio nell’ottica di una maggiore integrazione dei servizi di mobilità e di una forte attenzione al tema della sostenibilità. Si comincia da Civitavecchia e Napoli ed è solo l’inizio di una grande collaborazione. Arriverà anche Livorno, ma l’obiettivo è estenderla all’Adriatico con Ancona e Brindisi per arrivare all’estero».

L’intermodalità per Trenitalia rappresenta «l’obiettivo dei prossimi anni – spiega Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia – Sarà la terza parola di moda dopo resilienza e sostenibilità. Ma noi ci lavoriamo da tempo già per il mondo delle merci. Dobbiamo dare a tutti la possibilità di uscire di casa e raggiungere la propria destinazione con il trasporto pubblico; e, possibilmente, farlo prenotando un solo biglietto, senza complicarsi la vita e andando incontro all’ambiente. Siamo quindi orgogliosi della partnership con Grimaldi Lines, che offrirà ai viaggiatori la possibilità di pianificare in modo ancora più semplice il viaggio per le località più belle di Sardegna e Sicilia, nell’ottica di vivere il turismo in maniera accessibile, flessibile e sostenibile. La nostra prossima sfida è l’intermodalità fino a Spagna e Grecia».

La nuova combinazione tra trasporto marittimo e ferroviario è nata da un «messaggio datato 17 novembre 2022; come molti sanno, 17 è un numero fortunato per la nostra azienda – racconta Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines – Con Trenitalia collaboriamo dal 2004, abbiamo iniziato dal comarketing per i viaggi d’istruzione, poi siamo passati ai programmi formativi, alle tariffe agevolate per chi viaggia con le Frecce prima di imbarcarsi, fino all’idea di oggi. Crediamo molto nel trasporto door-to-door; questo accordo rappresenta il modo per intercettare i passeggeri che già viaggiano a piedi, che preferiscono non spostarsi con il proprio veicolo. Svilupperemo il biglietto combinato anche per l’estero».

Intanto, lo schermo proietta un esempio di viaggio possibile con la nuova soluzione: dalla Reggia di Caserta al centro storico di Cefalù, combinando treni regionali con la navigazione a bordo della nave Ausonia sulla rotta Napoli-Palermo.

«La grande novità non è la combinazione treno+nave, ma il fatto che i nostri sistemi si connettano in tempo reale per verificare le disponibilità – aggiunge Ermanno Russo, responsabile revenue development regionale di Trenitalia – Già nei prossimi giorni, il 18 maggio, lanceremo una nuova release in cui aggiungeremo funzioni. Per le agenzie di viaggi non cambia niente nella procedura di prenotazione. Inoltre, per chi viaggia in treno verso il porto stiamo riducendo i tempi di attesa per l’imbarco da due ore a un’ora».