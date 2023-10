Grimaldi Lines guarda al 2024 sull’onda dell’early booking

Ok, la rotta è giusta: così si può condensare il bilancio operativo di Grimaldi Lines per la stagione 2023, che conferma anche per il 2024 tutte le tratte servite dalla Livorno-Olbia alla Civitavecchia- Porto Torres e Olbia, e ancora sempre da Civitavecchia a Cagliari e Arbatax.

«Molto positivo anche l’andamento della nuova tratta Napoli-Palermo, scelta come opzione ideale anche per i city break – spiega Francesca Marino, passenger department manager della compagnia di navigazione – E quindi a conti fatti stiamo chiudendo un anno soddisfacente, con un ottimo andamento a giugno e luglio, un rallentamento nelle prenotazioni per il resto della stagione, ma tutto sommato abbiamo constatato che i viaggiatori via mare sono in aumento, soprattutto con auto e moto al seguito. Una tendenza che abbiamo riscontrato sia sulla Sardegna che sulla Sicilia, che poi sono due delle nostre mete di punta, che per i servizi verso la Spagna. Le vendite hanno premiato il nostro network di collegamenti verso le principali destinazioni turistiche del Mediterraneo e ci hanno scelto anche per i comodi orari di partenza e arrivo, con tariffe sempre accessibili e competitive».

Anche nel 2024 Grimaldi Lines conferma un pricing competitivo, rinnovando le agevolazioni per chi sceglie l’advanced booking e le tariffe promozionali previste nelle varie stagioni dell’anno.

Così come in quest’ultimo scorcio d’anno, vengono confermati i viaggi a tema in occasione delle festività come il Capodanno a Barcellona in programma dal 29 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024, con la “Grande Fiesta di San Silvestro”.

E per la rete agenziale Marino ribadisce: «Abbiamo già rinnovato importanti partnership con alcuni network ai quali assicuriamo un’assistenza a 360 gradi e continueremo a garantire un rapporto privilegiato con tutte quelle agenzie di viaggi che riconoscono il valore aggiunto del prodotto Grimaldi Lines. In altre parole non rincorriamo la quantità, ovvero il numero di adv, ma la qualità dei partner».

Stessa logica di Grimaldi Lines Tour Operator, che conferma il carnet di viaggi-vacanze nelle mete più suggestive del Mediteranneo, dalla Spagna alla Grecia, con soggiorni in alberghi, residence o villaggi selezionati e con la massima attenzione alla loro posizione e al rapporto qualità-prezzo.