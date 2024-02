Grimaldi Lines, Marino: «Obiettivi ambiziosi per la nuova stagione»

Il 2023 di Grimaldi Lines si è chiuso con successo, «con un trend positivo e una crescita costante – commenta durante la Bit Francesca Marino, head of passenger department della compagnia – Ed ecco perché per la nuova stagione ci siamo posti obiettivi ancora più ambiziosi, grazie all’ampia proposta di collegamenti marittimi in tutto il Mediterraneo. Nel segno della continuità, riconfermiamo tutte le rotte per Sicilia, Sardegna, Spagna, Grecia e Tunisia: squadra che vince non si cambia».

Per quanto riguarda le conferme dei collegamenti marittimi che uniscono le sponde del Mediterraneo, ecco il dettaglio: la Sardegna resta destinazione di punta, con l’alta frequenza della Livorno-Olbia (e viceversa) e della Civitavecchia-Porto Torres (e viceversa), nonché con la linea stagionale Civitavecchia-Olbia (e viceversa). In Sicilia le navi di Grimaldi Lines servono il capoluogo, con partenze dai principali porti italiani: Livorno, Napoli, Salerno e Cagliari. In termini di linee internazionali, la Spagna è raggiunta con la tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona (e viceversa), mentre chi è diretto in Grecia può arrivare al porto di Igoumenitsa o sull’isola di Corfù partendo da Brindisi e Ancona

Inoltre, prosegue la manager, «puntiamo sulla cura dei servizi offerti a bordo delle navi e sul nostro modello di turismo sostenibile, che persegue la riduzione dell’impatto ambientale e la creazione di valore aggiunto per i clienti che ci scelgono e per le comunità in cui operiamo. Da alcuni anni il mercato mostra una maggiore consapevolezza, che lo sta portando a riscoprire il piacere e la comodità del viaggio via mare».

POLITICA TARIFFARIA

Il nuovo anno è stato inaugurato con il new advanced booking, che consente di prenotare entro il 30 aprile usufruendo del 20% di sconto (diritti fissi, costi Eu Ets e servizi di bordo esclusi) su partenze selezionate tra il 6 maggio e il 30 settembre con destinazione Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia. «La conoscenza del settore e delle dinamiche del pricing ci permette di lavorare bene sull’advanced booking e adesso stiamo puntando sulla selettività nella promozione delle partenze», aggiunge Marino.

PROPOSTE PRIMAVERILI

La nuova stagione firmata Grimaldi Lines debutta con la proposta primaverile di viaggi e la formula dell’hotel on board. Prodotto di punta è la Pasqua a Barcellona, in programma dal 29 marzo al 3 aprile, con partenza da Civitavecchia o Porto Torres: 5 giorni a bordo dell’ammiraglia Cruise Barcelona, con pernottamento e prima colazione anche durante la sosta nella metropoli catalana.

Durante la navigazione è previsto un programma di intrattenimento per adulti e bambini, a cura di Samarcanda Animazione. Gli ospiti più piccoli potranno scatenarsi nell’appassionante caccia alle uova e nelle lezioni di baby dance, oppure impegnarsi nell’arte del riutilizzo con il laboratorio creativo ricicliamo in musica. A bordo della nave, sarà inoltre disponibile L’Attraccalibro, la mini-biblioteca per piccoli lettori con libri e fumetti, da noleggiare o leggere insieme agli animatori del miniclub.

L’offerta di viaggi in formula hotel on board comprende anche altre proposte: chi ama mantenersi in forma potrà partecipare a Dance Fit Cruise (15-18 giugno), mentre i balli latino-americani saranno i protagonisti di Barçalando, previsto quest’anno in edizione sia estiva che autunnale. A fine giugno sarà invece la volta del Festival Rock.