Grosseto e Dublino capitali europee del turismo intelligente 2024

Significativo riconoscimento green per l’Italia: la città di Grosseto, e la capitale irlandese Dublino sono le vincitrici del concorso Capitale europea del turismo intelligente 2024, designate da una giuria europea che si è riunita nei giorni scorsi a Bruxelles.

Sono state 40 destinazioni provenienti da 21 Paesi a gareggiare per conquistare il titolo di Green and Smart European Capital 2024.

Grosseto si è distinta come località pionieristica del turismo sostenibile, dimostrando di poter operare attraverso veri e propri modelli di sostenibilità, validi anche per molte altre destinazioni turistiche. Mentre Dublino ha convinto la giuria europea non solo per i risultati ottenuti in tutte e quattro le categorie del concorso, ma anche per i nutriti programmi di attività che la municipalità intende realizzare nel corso del prossimo anno.

Oltre al simbolico premio di una statua d’autore da esporre nel corso dell’anno quali capitali europee del turismo intelligente, le due città riceveranno un concreto supporto promozionale e diventeranno parte integrante del network già esistente delle “Smart Cities” europee, all’interno del quale vengono agevolate le condivisioni di best practice, organizzati workshop tematici e guide turistiche.

Nella sostanza, le due capitali del turismo intelligenti 2024 diventeranno un modello per il turismo digitale, accessibile, sostenibile e creativo in Europa e avranno il compito di guidare il futuro del turismo sostenibile nell’industria turistica dei prossimi anni.

Il concorso mira a promuovere il turismo intelligente nell’Ue premiando le città per i loro approcci pionieristici al turismo intelligente in materia di accessibilità, digitalizzazione, sostenibilità, patrimonio culturale e creatività. Basata sull’esperienza di successo di un’azione preparatoria proposta dal Parlamento europeo, l’iniziativa mira a promuovere lo sviluppo turistico innovativo, sostenibile e inclusivo, nonché a diffondere e facilitare lo scambio delle migliori pratiche.

Tale riconoscimento è di fatto il successore del concorso European Destinations of Excellence (Eden) e mira a riconoscere e premiare le destinazioni più piccole che hanno messo in atto strategie di successo per promuovere il turismo sostenibile attraverso pratiche di transizione verde. Il concorso si fonda sul principio di promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile nelle destinazioni che apporta valore all’economia, al pianeta e alle persone.

Le pratiche di turismo intelligente in Europa implementate dai candidati al concorso 2023 possono essere analizzate nel rapporto “Esempi principali di pratiche di turismo intelligente in Europa” e nel rapporto “Esempi principali di pratiche di turismo sostenibile in Europa”.

I vincitori del concorso Capitale del turismo intelligente, le città selezionate e i rappresentanti della Commissione europea sono stati coinvolti in una serie di podcast sul turismo intelligente dell’Ue, sul ruolo dell’innovazione del turismo intelligente ed esaminano le pratiche turistiche che stanno plasmando il futuro in Europa.