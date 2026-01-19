Gli hotel Armani si espandono con l’emiratina Symphony Global

La Giorgio Armani Spa , che già da anni collabora con la società di investimento privato dell’imprenditore emiratino Mohamed Alabbar con la quale ha dato vita all’hotel di Milano , a quello nel Burj Khalifa di Dubai e quello al Diriyah Gate di Riyadh – in apertura nel 2027 – continua dunque la collaborazione con la società emiratina.

«Questa joint venture si basa su una partnership che ha già dimostrato la sua forza nel tempo – ha spiegato l’ad del Gruppo Armani, Giuseppe Marsocci – Il successo dell’Armani Hotel Dubai e dell’Armani Hotel Milano, insieme al prossimo Armani Hotel a Diriyah Gate, Riyadh, dimostra chiaramente come la nostra filosofia di design e il nostro approccio all’ospitalità abbiano un forte richiamo per il cliente globale del lusso di oggi. Questa nuova e rafforzata collaborazione ci permette di sviluppare ulteriormente la nostra visione di ospitalità e lifestyle».

La nuova società avrà sede a Milano e a Dubai, centri creativi, strategici e operativi della partnership, rafforzando la portata globale e la prospettiva di lungo termine della collaborazione che al termine dei venti anni potrà essere rinnovata per altri dieci.

«Ho sempre ammirato Giorgio Armani come uno dei grandi visionari del nostro tempo. Il suo approccio al design, duraturo, rigoroso e profondamente umano, ha influenzato generazioni, incluso me stesso – ha detto Mohamed Alabbar – Ciò che rende questa partnership così forte è l’allineamento dei valori: una ricerca intransigente della qualità, un profondo rispetto per gli ospiti e la convinzione che il vero lusso risieda nel modo in cui le persone si sentono».