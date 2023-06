Gruppo della Frera Hotel, 2022 chiuso con un fatturato di 23,5 milioni

Il 2022 è terminato con un fatturato di 23,5 milioni, con un incremento del 40,10% rispetto al 2019. Il Gruppo della Frera Hotel srl ha annunciato la chiusura di bilancio dell’anno precedente e i risultati del primo trimestre 2023. Il Gruppo gestisce sette strutture e opera in collaborazione con note catene alberghiere internazionali quali Accor Hotels e Hilton.

«I risultati del 2022 indicano una ripresa del comparto anche se la situazione attuale è permeata ancora da chiaroscuri», commenta Guido Della Frera, founder e presidente della società, costituita nel 2014.

Della Frera fa notare che «sebbene tutti gli indicatori nel primo trimestre confermino come le nostre strutture, rispetto allo stesso periodo del 2019, abbiano registrato una crescita sia per numero di camere vendute (Revpar +7,29%) sia in termini di ricavo per camera (Adr + 18,09%), tuttavia i maggiori ricavi ottenuti nell’esercizio appena chiuso sono andati a compensare gli alti costi energetici, la crescita inflattiva e la scarsità di personale, erodendo in parte gli utili. Nei prossimi 24 mesi abbiamo in cantiere un piano di sviluppo ambizioso – superare le 1500 camere nell’offerta complessiva e l’apertura di nuove strutture di alto livello – ma consapevoli che ci saranno ancora sfide da affrontare”.