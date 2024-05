Gruppo Emirates: numeri record, utile a 5,1 miliardi di dollari

Volano sempre più in alta quota i risultati finanziari di Emirates. Il Gruppo ha fatto segnare la miglior performance finanziaria di sempre con un utile record di 5,1 miliardi di dollari (4,8 miliardi di euro), in crescita del 71% rispetto all’anno precedente, a livello di fatturato e liquidità. L’anno si chiude con il saldo di cassa più alto di sempre, pari a 12,8 miliardi di dollari.

A commento di questi risultati lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e chief executive della compagnia aerea e del Gruppo Emirates, ha dichiarato: «Ancora una volta Emirates ha alzato l’asticella per realizzare una nuova performance record. Nel corso dell’anno abbiamo assistito a un’elevata domanda di trasporto aereo e di servizi legati ai viaggi in tutto il mondo e, poiché siamo stati in grado di muoverci rapidamente per offrire ciò che i clienti desiderano, abbiamo ottenuto risultati straordinari».

«Stiamo raccogliendo — spiega — i frutti di anni di investimenti continui nei nostri prodotti e servizi, nella creazione di solide partnership e nelle capacità del nostro talentuoso personale. Un enorme merito — spiega — va anche ai leader visionari degli Emirati Arabi Uniti. È grazie alla loro leadership e alle politiche progressiste della nazione che il Gruppo Emirates è in grado di prosperare».

Molti progetti importanti di Emirates sono già in corso, tra cui: un programma multimiliardario di rinnovo della flotta di aeromobili e delle cabine; nuove capacità di catering, capoi.rgo e assistenza a terra; tecnologie avanzate a supporto delle operazioni del Gruppo; ampliamento dei programmi di formazione e sviluppo del personale; iniziative per portare avanti il programma di sostenibilità. Nel 2023-24 il Gruppo ha investito 2,4 miliardi di dollari in nuovi aeromobili, strutture, attrezzature, società e tecnologie all’avanguardia per sostenere i piani di crescita.

La forza lavoro totale del Gruppo è cresciuta del 10%, raggiungendo i 112.406 dipendenti, la dimensione più grande di sempre, in quanto Emirates e dnata hanno continuato le attività di reclutamento in tutto il mondo per sostenere le operazioni in espansione e rafforzare le capacità future.

Nel corso del 2023-24, poi, il Gruppo ha compiuto passi significativi nel suo percorso di sostenibilità, mettendo in atto numerose iniziative incentrate sull’ambiente, sulle persone, sui clienti e sulle comunità. Tra l’altro i temi ambientali sono stati al centro dell’agenda durante l’anno, in quanto gli Emirati Arabi Uniti hanno ospitato la più grande conferenza mondiale sull’azione per il clima, la Cop28, a Dubai.

A tal proposito, per la prima volta, Emirates ha firmato nuovi accordi di fornitura di carburante sostenibile per l’aviazione (Saf) nel suo hub di Dubai, oltre che ad Amsterdam e Singapore. La compagnia aerea ha effettuato il primo volo dimostrativo dell’A380 utilizzando il 100% di Saf in un motore, raccogliendo dati a sostegno degli sforzi del settore per consentire un futuro di voli al 100% Saf.

Vale la pena aggiungere che proprio quest’anno Emirates ha portato il suo A380 di punta e il popolare prodotto Premium Economy in un numero ancora maggiore di città, mentre altri 16 aerei sono usciti dal suo programma da 2 miliardi di dollari, che prevede l’ammodernamento delle cabine, completamente rinnovate con gli ultimi prodotti distintivi della compagnia aerea. Al 31 marzo 2024 l’A380 di Emirates serviva 49 destinazioni e i clienti potevano vivere l’esperienza Premium Economy di Emirates da e per 15 città in tutto il mondo.

Il numero totale della flotta alla fine di marzo era di 260 unità, con un’età media della flotta di 10,1 anni. Il portfolio ordini di Emirates ammonta a 310 aeromobili, dopo averne annunciati al Dubai Airshow 2023 per un valore complessivo di 58 miliardi di dollari, per l’acquisto di 110 unità aggiuntive di Boeing 777, 787 e Airbus A350. Questi aeromobili a fusoliera larga di nuova generazione sostituiranno i jet più vecchi e supporteranno la crescita della flotta, in linea con l’impegno di lunga data della compagnia aerea di pilotare aeromobili moderni, efficienti e in grado di offrire ai clienti i più recenti comfort e le migliori esperienze di volo.