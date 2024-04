Gruppo Frigerio, fatturato in crescita e nozze di diamante

“Partitina” con Totti alle Maldive? Vacanze e pallone al Siyam World Il mitico Capitano della Roma alle Maldive è stato l’ospite di uno speciale Football Camp nel Siyam World per i piccoli ospiti del resort e per i loro genitori. Le... The post “Partitina” con Totti alle Maldive? Vacanze e pallone al Siyam World first appeared on ViaggiOff.

Il volto green di Malta: l'arcipelago tra api, tour rurali e fattorie firmate A Malta trovano sempre più spazio storie di sostenibilità, tra iniziative che rigenerano il territorio e il tessuto sociale delle isole e progetti finalizzati a ridurre l'impatto ambientale del comparto...

Hamburger alla carbonara: la ricetta del panino "transatlantico" L'America incontra l'Italia nel segno del food. Accade a Roma Termini, dove è possibile gustare il nuovo panino "Roma Amor", incrocio tra il celebre hamburger a stelle e strisce, l'imbattibile...