Gruppo Frigerio, un grande semestre in un 2024 storico

Un primo semestre positivo in un anno da ricordare. Il 2024 è un anno decisamente importante per il Gruppo Frigerio, che festeggia ben tre anniversari: i 25 anni di Frigerio viaggi network, la rete che unisce 90 agenzie e consulenti in tutta Italia; i 50 anni di Frigerio viaggi, specializzata in turismo, corporate, business travel, eventi e incoming; i 75 anni di Frigerio trasporti, capostipite del Gruppo, con una flotta di pullman e minivan da 4 a 85 posti.

«La prima parte dell’anno è stata molto positiva perché abbiamo introdotto nuove figure che si sono integrate molto bene all’interno dell’azienda – sottolinea Chiara Frigerio, hr director – In particolare, abbiamo rafforzato significativamente il team marketing, che ha già portato ottimi risultati. Abbiamo continuato a promuovere un modello di lavoro ibrido, alternando lavoro in sede e smart working, per conciliare al meglio vita lavorativa e privata dei dipendenti. Da settembre, nell’ottica di migliorare ulteriormente il nostro personale, inizieranno diversi corsi di formazione per i vari reparti».

Anche Paola Frigerio, travel, marketing e network director, si esprime in termini lusinghieri: «I primi sei mesi dell’anno sono stati di crescita, un risultato tutt’altro che scontato dato il forte rincaro che ha interessato i costi delle vacanze e del turismo. Un esempio di questo andamento positivo è stato il raddoppio delle entrate dal settore incoming, con un incremento a due cifre. Stiamo già lavorando sulle proposte per l’autunno-inverno, consapevoli che i viaggiatori di oggi desiderano pianificare con sempre maggiore anticipo».

Carlo Frigerio, mobility director, evidenzia come «la prima metà dell’anno nella divisione Trasporti sia stata caratterizzata dalla riconferma di molte collaborazioni, tra cui quella con la Federcalcio e altri clienti importanti. Abbiamo ampliato il nostro parco mezzi, includendo autobus di varie dimensioni e aggiornandolo con veicoli ecosostenibili».

La chiusura spetta a Simone Frigerio, general director: «I numeri, che sono per me l’aspetto più importante, indicano che tutti i nostri settori sono in crescita rispetto al 2023. Ci siamo posti obiettivi chiari e ambiziosi, ma coerenti con il nostro potenziale. Da settembre in poi, sarà fondamentale mantenere questo ritmo per ottenere nuove soddisfazioni come azienda, tagliando i traguardi che abbiamo in mente».