Gruppo Frigerio, volume d’affari cresciuto del 16% nel 2025

Il volume d’affari 2025 del gruppo Frigerio ha superato i 117 milioni di euro (Frigerio Viaggi, Frigerio Trasporti, Acquatica e Tex), segnando un incremento del 16% rispetto al 2024. È quanto emerso durante la Convention annuale, che si è tenuta a Milano. L’appuntamento ha riunito oltre 150 tra dipendenti, agenzie affiliate e consulenti della rete Tex (The Travel Expert) provenienti da tutta Italia.

Una giornata di confronto e condivisione dedicata ai risultati raggiunti, agli obiettivi futuri e ai nuovi progetti che accompagneranno lo sviluppo del gruppo nel prossimo anno. Lo slogan scelto per l’edizione 2026, “Frigerio is Magic – perché insieme i sogni diventano più grandi”, ha sintetizzato il messaggio centrale della giornata: la crescita del gruppo nasce dalla capacità di fare squadra, mettendo a sistema competenze, esperienze e visione.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle prospettive di sviluppo delle quattro business unit che caratterizzano l’attività del Gruppo: leisure, incoming, business travel e Mice, ambiti nei quali sono state presentate novità operative, attività di marketing e nuovi progetti pensati per rafforzare il posizionamento sul mercato. Tra le iniziative strategiche condivise durante la giornata, anche la riscrittura della piattaforma proprietaria Fta FriTravelApp per la gestione dei viaggi d’affari e l’introduzione sempre più strutturata di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di supportare il lavoro dei professionisti e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti ai clienti.

La Convention ha visto inoltre la partecipazione di partner strategici del settore turistico – Alpitour World, Ita Airways e Msc Crociere – che sono intervenuti durante la giornata condividendo novità, prospettive di sviluppo e opportunità di collaborazione.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa del gruppo Frigerio