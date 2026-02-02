Gruppo Fs, Busitalia amplia la flotta con 22 autobus a gas naturale
Busitalia Veneto, società di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane), prosegue il percorso di rinnovamento del parco mezzi e di riduzione dell’impatto ambientale del trasporto pubblico locale.
A Padova, sono stati presentati i nuovi autobus alimentati a gas naturale, destinati al servizio extraurbano. I mezzi presentati fanno parte del lotto di 22 autobus extraurbani da 18 metri prodotti da Man, entrati in servizio nel novembre 2025, in anticipo rispetto alle tempistiche contrattuali. Ogni autobus può accogliere fino a 118 passeggeri.
I mezzi, che rientrano i in una fornitura complessiva di 36 veicoli, sono stati acquistati grazie ai finanziamenti del Psnms. L’investimento per i primi 22 mezzi ammonta a 9,7 milioni di euro, di cui l’80% coperto da fondi pubblici.
Entro l’estate 2026, entreranno in esercizio gli altri 14 autobus da 18 metri a gas naturale, cui si aggiungeranno 5 autobus da 15 metri e 1 autobus da 12 metri a trazione ibrida. A partire dal 2027, la flotta extraurbana si arricchirà inoltre di 14 autobus diesel/ibridi da 12 metri e 7 autobus elettrici da 15 metri di ultima generazione.