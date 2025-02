Gruppo Fs: criticità nel bilancio, ma il Piano da 60 miliardi va avanti

Munch arriva a Roma: la regina di Norvegia inaugura la mostra “Il grido interiore” È arrivata a Roma anche la Regina Sonja di Norvegia per inaugurare, accolta dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, la mostra Munch.... The post Munch arriva a Roma: la regina di Norvegia inaugura la mostra “Il grido interiore” first appeared on ViaggiOff.

Philadelphia da bere: tour tra birrerie, cantine e distillerie In alto i calici: una vacanza a Philadelphia può allungarsi anche nella regione nei dintorni della città americana, ricca di proposte per gli amanti del buon bere, curiosi di scoprire... The post Philadelphia da bere: tour tra birrerie, cantine e distillerie first appeared on ViaggiOff.

Good morning Indocina: poker CartOrange tra Laos, Vietnam e Cambogia Lo conferma anche il Feng Shui: il 2025 è l’anno “hot” dell’Indocina, perché il Gran Maestro Han – com’è conosciuto in Oriente il massimo esperto dell’antica arte geomantica – ha... The post Good morning Indocina: poker CartOrange tra Laos, Vietnam e Cambogia first appeared on ViaggiOff.