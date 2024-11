Gruppo Fs, iryo celebra i due anni in Spagna con 13 milioni di passeggeri

Compleanno con numeri di tutto riguardo per iryo, la società partecipata da Trenitalia (Gruppo Fs) che opera nel settore dell’alta velocità spagnola. L’azienda, dall’inizio delle operazioni in terra iberica, ha trasportato oltre 13 milioni di passeggeri.

Operativa esattamente dal 25 novembre 2022, la compagnia del Gruppo Fs ha iniziato collegando le città di Madrid, Barcellona e Saragozza, alle quali si sono aggiunte, nel corso del tempo, altre otto destinazioni spagnole: Valencia, Cuenca, Siviglia, Malaga, Tarragona, Cordoba, Alicante, Albacete.

Attualmente iryo, grazie a 65 collegamenti giornalieri, collega 11 città con una flotta di 20 treni Frecciarossa.

Un consuntivo eclatante così commentato da Simone Gorini, amministratore delegato e direttore generale di iryo: «Il 2024 è stato fondamentale per il consolidamento di iryo, essendo stato il primo anno che ha visto tutte le rotte attive per almeno 12 mesi. Essere alla guida di questa azienda è una sfida gratificante che affrontiamo ogni giorno, così come gli oltre 600 dipendenti si impegnano per offrire la migliore esperienza di viaggio ai nostri clienti. Nel nostro secondo anniversario, siamo soddisfatti non solo dei risultati ottenuti, ma anche dei feedback positivi che riceviamo dai viaggiatori».

Di tutto rispetto anche il dato operativo relativo al riempimento dei treni: iryo ha infatti raggiunto il 77,43% di load factor (coefficiente di riempimento) nei mesi di giugno, luglio e agosto, con un totale di 2,1 milioni di passeggeri trasportati nella sola stagione estiva 2024. La rotta più frequentata è stata Barcellona-Siviglia, seguita da Barcellona-Madrid.

Un successo testimoniato anche dai riconoscimenti ricevuti, come quello di azienda innovatrice nel trasporto terrestre ricevuto lo scorso anno ad Alicante dalla Asociación de Relaciones Empresariales del Mediterraneo (Rem); o come il titolo di “Empresa del año”, per il 2023, rilasciato dalla rivista Capital. Premi assegnati per la qualità del servizio offerto, che si coniuga anche con una marcata attenzione agli aspetti della sostenibilità. A tal proposito vale la pena evidenziare che i convogli di iryo sono riciclabili al 94% e utilizzano al 100% energie rinnovabili e quindi non generano Co2. La compagnia spagnola ha anche puntato sull’intermodalità dei trasporti attraverso diversi accordi siglati con le aziende del settore turistico e dei trasporti per offrire biglietti combinati ed esperienze integrate di viaggio.

Encomiabile anche l’impegno del Gruppo Fs – casa madre di iryo – nell’ambito della solidarietà: per aiutare le vittime del ciclone “Dana”, che ha colpito la Spagna, infatti, Fs ha aderito alla campagna di raccolta fondi promossa dalla Croce Rossa Italiana a favore della Croce Rossa Spagnola, per garantire assistenza, generi alimentari, kit igienici.

Oltre che in Spagna il Gruppo Fs è presente in Francia con Trenitalia France; in Gran Bretagna con Avanti West Coast e c2c; in Grecia con Hellenic Train attraverso collegamenti urbani, suburbani e a media e lunga percorrenza; in Germania con Netinera, operatore del trasporto regionale passeggeri, e con Tx Logistik, operatore della logistica, e nei Paesi Bassi con Qbuzz, operatore di trasporto su gomma.