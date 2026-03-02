Gruppo Gattinoni: “Operativi h24 sul Medio Oriente”

Con la crisi in Medio Oriente, il Gruppo Gattinoni è operativo h24, a supporto della propria rete di agenzie e dei viaggiatori dell’area Travel, Events e Business Travel.

Il Gruppo monitora costantemente la situazione attraverso le fonti ufficiali (Viaggiare Sicuri, Easa/Czib) e i propri partner internazionali, adottando come criterio guida il principio di massima prudenza.

In particolare:

– tutti i clienti presenti nelle aree interessate sono stati contattati e vengono seguiti singolarmente, in coordinamento con vettori e partner locali, per garantire sistemazioni aggiuntive e individuare soluzioni di rientro alternative;

– per le partenze fino all’8 marzo verso le destinazioni e/o scali indicati dalle Autorità competenti, il Gruppo ha definito procedure straordinarie di gestione che includono possibilità di cancellazione, riprotezione, cambio data o destinazione, in accordo con le condizioni dei diversi organizzatori e fornitori;

– per tutte le altre destinazioni e successive date di partenza si applicano al momento le normali condizioni contrattuali, fermo restando un monitoraggio continuo e l’eventuale aggiornamento delle policy.

Gattinoni resta in stretto contatto con le aziende e le agenzie del network per garantire informazioni aggiornate, supporto operativo sulle singole pratiche e una gestione coordinata delle richieste dei clienti in questa fase di emergenza.