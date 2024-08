Guardare le stelle in crociera: Ncl lancia tre itinerari all’insegna dell’astroturismo

Sulla nave a testa in su: osservare le stelle in mezzo al mare è sicuramente qualcosa di unico e il modo migliore per vivere una esperienza visiva spettacolare senza inquinamento luminoso e altre distrazioni. Da qui l’idea di Norwegian Cruise Line di legare una serie di itinerari con il tema dell’osservazione del cielo e delle stelle, oltre alla scoperta di destinazioni insolite..

Ncl propone infatti tre crociere all’insegna dell’astroturismo: la prima è alle Isole Hawaii che consentono una visione completamente libera. Votato come il miglior itinerario alle Hawaii da 15 anni dalla rivista Porthole Cruise, a bordo di Pride of America gli ospiti possono anche effettuare un’escursione fino alla cima dell’Haleakalā, l’imponente vulcano di Maui e fruire di un pernottamento a Kahului (Maui) e Nawiliwili (Kauai) con l’osservazione delle stelle all’Haleakala National Park (Maui) o ancora visitare l’Osservatorio Mauna Kea a Kauai.

La seconda proposta riguarda Mauritius: con Norwegian Dawn, gli ospiti a bordo scopriranno le costellazioni di Mauritius e dell’emisfero australe, in un tour di 12 giorni e 8 porti in alcune delle località più memorabili del pianeta: Port Luis (Mauritius), Pointe Des Galets (Reunion), Fort Dauphin (Madagascar), Maputo (Mozambico), Richard’s Bay, Port Elizabeth, Baia di Mossel e Città del Capo (Sudafrica). Un itinerario che traccia anche un rotta ideale per chiunque voglia ammirare il cielo notturno: la maggior parte delle destinazioni di questo itinerario, infatti, offre una vista incredibile sul cielo notturno e sulla Via Lattea.

Terza crociera ideale per ammirare le stelle è quella effettuata dalla Norwegian Prima lungo la rotta del Nord Europa che prevede soste in Norvegia e Islanda. Proprio in questa parte di mondo gli scienziati prevedono quest’anno che si vedranno aurore particolarmente intense, poiché l’attività solare raggiungerà il picco. Le condizioni più favorevoli per vedere l’aurora boreale con i tuoi occhi sono tra i 66 e i 69 gradi di latitudine in primavera e autunno, e Norwegian Prima salpa a settembre . Oltre alla Norvegia, la nave visiterà il Nord Europa con diversi itinerari nel corso dell’anno; uno di questi comprende 10 e 11 giorni emozionanti e 9 porti per vivere un’esperienza di astroturismo unica nel suo genere attraverso gli imponenti fiordi e gli spettacolari paesaggi della regione, tra i quali il Parco Nazionale di Thingvellir, dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ncl