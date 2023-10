Guerra e psicosi, la psicologa: «La paura di viaggiare si vince così»

Paura di viaggiare: se la conosci, la eviti. Una reazione istintiva, oggi figlia della grave crisi in Medio Oriente ma anche del conflitto russo-ucraino, che genera una psicosi. Un fenomeno da analizzare con cura, per questo ci affidiamo a un’esperta. Maria Laura Restucci, 55 anni, oltre 30 vissuti “sul campo” come psicologa, delinea l’identikit della psicosi.

«Il termine “psicosi” si riferisce a stati mentali patologici caratterizzati da un’estrema sofferenza psichica, con perdita di contatto o allontanamento di una persona dal rapporto con la realtà. Questo comporta una serie di alterazioni delle funzioni psichiche (pensiero, giudizio, sfera sensoriale) con comparsa di convinzioni a carattere delirante, allucinazioni di tipo percettivo, che si riflettono drammaticamente nella vita e nel contesto delle relazioni interpersonali. Si assiste a una ridotta tolleranza allo stress, difficoltà a organizzare il pensiero, deficit di interazione sociale, ritiro sociale e limitata espressività emotiva».

Prima la pandemia, ora la guerra: gli individui più fragili ne risentono.

«Sono periodi in cui si è sottoposti in maniera ripetitiva e costante a un vissuto di minaccia alla sopravvivenza, che in alcuni casi può sfociare in manifestazioni di comportamenti “maladattivi” e psicopatologici. Quando si affronta un’esperienza traumatica della guerra, anche se in maniera indiretta, ci si trova di fronte ad un mondo che non ha più senso, i modelli mentali a disposizione non sono più in grado di ripristinare sensazioni di sicurezza e stabilità, generando un persistente stato di allerta, paura e ansia, che nel tempo dà vita al trauma».

Come si arriva alla psicosi del viaggio?

«Quando il viaggio viene percepito come pericoloso, in quanto prevale il pensiero fobico e irrazionale derivante da una condizione di allert eccessivo e cronicizzato. Per superare la “psicosi del viaggio” alcune indicazioni utili: