Guerra Israele, ponte aereo della Farnesina per riportare a casa gli italiani

La Farnesina si mobilita per rimpatriare gli italiani rimasti bloccati in Israele dopo l’attacco di Hamas. L’obiettivo è realizzare un ponte aereo, come scrive Il Sole 24 Ore e ha confermato anche stamane il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a Restart su Rai3: «Stiamo facendo tutto il possibile – ha assicurato il vicepremier – Per gli italiani nell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv c’è un desk della nostra ambasciata che fornisce tutte le informazioni. L’ambasciata a Tel Aviv e il consolato generale a Gerusalemme stanno lavorando alacremente».

Volano regolarmente gli aerei di El Al, ci sono stati altri due voli coordinati dall’Unità di Crisi della Farnesina, in collaborazione con il ministero della Difesa, con 200 italiani a bordo: il primo è atterrato stamane a Pratica di Mare, dove arriverà anche il secondo. Nella stessa base vicino a Pomezia è giunto un altro volo militare, partito alle 7,40 da Tel Aviv: si trovava in Kuwait e dopo uno scalo a Cipro aveva raggiunto l’aeroporto Ben Gurion.

Per il rimpatrio dei connazionali si mobilita anche l’aviazione civile. «Abbiamo organizzato altri due voli con Neos (la compagnia del Gruppo Alpitour) a tariffe calmierate – ha spiegato Tajani – un atterraggio è previsto oggi pomeriggio a Verona». Sempre nel pomeriggio, a Milano Malpensa, è atteso un volo KlasJet, la compagnia charter lituana, decollato da Tel Aviv con circa 150 passeggeri.

Questi voli permetteranno di far rientrare anche molti italiani in pellegrinaggio in Terra Santa. «Verranno imbarcati con un volo Neos 65 nostri clienti» ha riferito al Sole 24 Ore Barbara Chiodi, direttore di Brevivet, tour operator specializzato in pellegrinaggi. «Faremo rientrare anticipatamente un gruppo di piemontesi in Galilea – assicura don Massimiliano Arzaroli, presidente Opera diocesana pellegrinaggi di Torino – Intanto proseguono il loro itinerario in luoghi sicuri, poi saranno trasferiti a Tel Aviv».

E oggi l’Ufficio israeliano del turismo ha diffuso un comunicato in cui inoltra un video dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi, “dove potrete trovare il racconto di alcuni pellegrini prima della partenza con il volo Neos diretto a Verona”.

Intanto, gran parte delle maggiori compagnie aeree conferma di aver sospeso i voli da e per Israele. Come spiega la Bbc, Virgin Atlantic ha annullato otto collegamenti tra Tel Aviv e Heathrow fino a mercoledì: «La sicurezza dei nostri clienti e del nostro personale viene sempre prima. Il programma dei voli verso Israele sarà rivisto e riesaminato costantemente», riferisce un portavoce della compagnia. British Airways invece ha modificato i programmi di volo.

(notizia in aggiornamento)