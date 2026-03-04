Guerra, miliardi bruciati

nell’iperturistico Golfo

Aerei fermi, viaggi annullati, prenotazioni cancellate: totale (per ora) 5 miliardi di euro. Il comparto turistico di Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman e Arabia Saudita paga un conto salatissimo all’escalation bellica in Medio Oriente, che per la prima volta ha coinvolto i ricchi Paesi del Golfo.

È il Corriere della Sera a riportare tale cifra compilando il cahiers de doléances: in appena 4 giorni soppressi i voli di almeno 2,3 milioni di passeggeri, un blocco costato alle compagnie la bellezza “2 miliardi di dollari, tra mancati ricavi, costi per sistemare i viaggiatori bloccati in giro per il mondo e minori introiti dal trasporto merci”.

Ovviamente si tratta di cifre parziali, considerando che lo stop delle compagnie prosegue, nonostante qualche piccolo spiraglio, così come le disdette dei turisti nell’area per i prossimi mesi. L’area resta vietata o sconsigliata almeno fino al 6 marzo, avverte l’Agenzia europea per la sicurezza aerea. E nel frattempo i miliardi turistici bruciati dalla guerra potrebbero salire vertiginosamente.

LO STATEMENT DELLE COMPAGNIE

Tutti i voli Emirates programmati da e per Dubai sono sospesi fino alle 23:59 (ora degli Emirati Arabi Uniti) del 4 marzo, a parte un numero limitato di voli di rimpatrio passeggeri e voli cargo.

Quelli di Etihad Airways da e per Abu Dhabi fermi fino a giovedì 5 marzo.

Qatar Airways ha posticipato la ripresa dei voli almeno fino al 6 marzo, quando sarà diffuso il prossimo aggiornamento. La compagnia non vola dal suo hub di Doha da quasi una settimana, uno stop senza precedenti.

Per valutare appieno il danno basta citare i dati forniti da Cirium: nel 2025 un terzo delle persone che ha volato tra Europa e Asia è transitato in Medio Oriente.

Tra le compagnie europee, Ita Airways ha sospeso i voli da e per Tel Aviv fino al 7 marzo, incluso il volo AZ809 dell’8 marzo, ed evita gli spazi aerei di Israele, Libano, Giordania, Iraq e Iran. Lufthansa ha annullato i voli per Israele, Iran, Libano, Giordania, Iraq, Qatar, Kuwait, Bahrein e l’aeroporto saudita di Dammam almeno fino all’8 marzo. Air France ha cancellato i voli da e per Tel Aviv, Beirut, Dubai e Riad fino al 5 marzo compreso. Anche per Wizz Air stop fino al 7 marzo incluso per i voli da e per Israele, Dubai, Abu Dhabi, Amman e l’Arabia Saudita.

Virgin Atlantic, invece, ha annunciato la riapertura regolare dei collegamenti tra Londra Heathrow e Dubai e Riyadh, dopo la riapertura dello spazio aereo in Medio Oriente a operazioni limitate avvenuta lunedì.

LA MOSSA DI TURKISH

Della paralisi dei tre colossi aerei mediorientali stanno approfittando Turkish Airlines, Saudia e le asiatiche, che – segnala il Corriere – “in questi giorni vedono un’impennata delle prenotazioni sulla direttrice Europa-Asia“.

Al momento Turkish, attraverso l’hub di Istanbul, resta l’unico grande operatore regionale pienamente attivo. Tuttavia, secondo gli analisti, la capacità del vettore non sarebbe sufficiente ad assorbire integralmente i flussi deviati qualora le restrizioni dovessero protrarsi.

CROLLO DELLE PRENOTAZIONI NEGLI HOTEL

Le operazioni belliche – tra lanci di missili e droni – stanno provocando l’80% delle cancellazioni delle prenotazioni negli hotel del Golfo per le prossime due settimane. Per dire: a Dubai ci sono circa 155mila camere, a Doha poco meno di 42mila, ad Abu Dhabi oltre 34mil. Gli introiti quotidiani sono di almeno 39 milioni di euro.

I DANNI AL SETTORE CROCIERE

Danni notevoli anche per la crocieristica. Molti italiani sono a bordo della Msc Euribia, bloccata nel porto di Dubai dopo lo stop al trasferimento a Doha

A livello regionale, nel 2025 il Medio Oriente ha accolto oltre 2 milioni di crocieristi, mezzo milione solo nel Mar Rosso.