Guerra, polizze mediche estese per gli italiani bloccati all’estero

Il mondo delle assicurazioni tende una mano agli italiani bloccati all’estero per via della guerra in Medio Oriente. Due player dell’insurance, Ima e Heymondo, comunicato infatti l’estensione della copertura per le spese mediche.

Per quanto riguarda Ima Italia Assistance, è stata estesa gratuitamente la copertura delle spese mediche fino al rientro a casa sulle polizze viaggio per tutti gli italiani attualmente coinvolti nei Paesi colpiti dall’emergenza bellica, o perché bloccati in aeroporto per mancanza di scali disponibili, o perché impossibilitati a raggiungere la destinazione finale. L’estensione è valida sulle polizze di tutti i distributori di Ima, broker, agenzie di viaggi e tour operator, oltre che per le polizze a marchio Imaway, portale B2C della compagnia.

Medesima misura per Heymondo, che ha esteso la copertura delle spese mediche per tutti gli assicurati che non possano rientrare nella data prevista a causa di questa situazione, la copertura medica è stata estesa automaticamente fino all’8 marzo, senza alcun costo né necessità di pratiche amministrative. È importante sottolineare che, oltre a questa estensione straordinaria delle spese mediche, le assicurazioni viaggio restano valide come di consueto per tutte le altre eventualità non legate al conflitto (assistenza per altre cause mediche, furto, danni al bagaglio, ecc.). Queste coperture continuano a essere attive e a proteggere il viaggiatore fino ai limiti previsti dalla polizza originaria.

Così Ángel Alonso, chief customer officer Heymondo: «In Heymondo, la nostra priorità è sempre la tranquillità di chi viaggia, insieme alla massima chiarezza su come l’assicurazione può intervenire in situazioni complesse. Alla luce dell’attuale situazione geopolitica e del suo impatto su diverse rotte aeree, riteniamo fondamentale spiegare con trasparenza l’estensione delle coperture delle assicurazioni viaggio e dettagliare le misure straordinarie di supporto immediato che abbiamo attivato per gli assicurati che si trovano attualmente all’estero. È importante chiarire che, nella quasi totalità delle assicurazioni viaggio presenti sul mercato, le polizze escludono in via generale i sinistri derivanti da conflitti armati, guerre, terrorismo o rivolte popolari. Si tratta di una clausola standard, legata alla natura imprevedibile e ad alto rischio di questi eventi. Nonostante questa esclusione generale, in Heymondo la nostra priorità è supportare concretamente chi è stato colpito da questa situazione. Per questo motivo, abbiamo attivato la misura straordinaria sulle spese mediche, in stretta collaborazione con i nostri fornitori. Il nostro impegno è accompagnare ogni viaggiatore con la massima attenzione e capacità di risoluzione, fino al completo rientro alla normalità».