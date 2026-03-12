Guerra, Wttc: “Costa 600 milioni al giorno al turismo”

Il primo conto stimato nel turismo legato alla guerra in Medio Oriente è salatissimo: 600 milioni di dollari (518 milioni di euro) al giorno. È il calcolo elaborato dal World Travel & Tourism Council (Wttc), che tiene conto delle perdite finanziarie dell’industria turistica nell’intera area, compresi quegli Emirati Arabi, da Dubai ad Abu Dhabi e Doha, che negli ultimi giorni hanno registrato cali delle presenze turistiche pari all’85%.

L’organizzazione attribuisce il calo soprattutto alle diffuse interruzioni dei voli, alla scossa di fiducia dei viaggiatori e all’indebolimento dei collegamenti aerei regionali.

Secondo il Wttc, il Medio Oriente è un attore cruciale nel mercato dei viaggi, rappresentando il 5% degli arrivi internazionali e il 14% del traffico di transito globale. Con diversi importanti hub – tra cui Dubai, Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, Doha, Qatar e Bahrein – che stanno affrontando chiusure temporanee e difficoltà operative, le conseguenti interruzioni si stanno facendo sentire ben oltre la regione. Questi aeroporti gestiscono complessivamente oltre mezzo milione di passeggeri al giorno, il che significa che qualsiasi instabilità si diffonde rapidamente a tutta la rete di viaggi internazionali.

Le proiezioni di perdita si basano sulle previsioni pre-conflitto per il 2026 per il turismo mediorientale, oltre 207 miliardi di dollari (quasi 180 miliardi di euro) di spesa per i visitatori internazionali nella regione. Il Wttc osserva che anche interruzioni a breve termine creano un impatto economico significativo su compagnie aeree, hotel, compagnie di crociera, aziende di trasporto terrestre e settori correlati.

Nonostante l’attuale volatilità, il Wttc sottolinea la storica capacità del settore turistico di riprendersi dalle crisi. Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc, osserva che, sebbene l’impatto finanziario giornaliero sia significativo, è stato dimostrato che la domanda turistica può riprendersi rapidamente quando i governi e i leader del settore agiscono con decisione.

«Il settore dei viaggi e del turismo è il più resiliente in assoluto – osserva Guevara – e la nostra analisi delle crisi precedenti dimostra che gli incidenti legati alla sicurezza spesso registrano i tempi di ripresa più rapidi per il turismo, in alcuni casi anche di due mesi, quando governi e settore collaborano per ripristinare la fiducia dei viaggiatori. Il Wttc elogia i governi che hanno lavorato instancabilmente negli ultimi giorni per sostenere gli sforzi di ripresa».

Tuttavia, l’organizzazione sottolinea che la ripresa dipenderà in larga misura dall’efficacia con cui il governo e i leader del settore riusciranno a stabilizzare le operazioni e a rassicurare i viaggiatori.