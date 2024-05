Guide turistiche, cosa non va nel testo finale della riforma

Promozione con riserva da parte di Federagit Confesercenti del testo finale di quella che sarà la riforma della figura professionale delle guide turistiche.

Ne chiarisce le ragioni la presidente dell’associazione Micol Caramello: «Con nostra grande delusione, molti dei punti concordati in questi lunghi mesi di confronto –pilastri della riforma – sono comparsi solo nella stesura iniziale della legge e sono scomparsi da testo finale. Lascia perplessi poi la posizione di Regioni a statuto speciale e Province autonome che ne mina la reale applicabilità in modo uniforme. Comunque l’intesa raggiunta sulle guide è un passo avanti per la professione, e per questo ringraziamo l’impegno del ministro. Il lavoro, però, non può dirsi concluso».

Caramello, poi, pur apprezzando certe migliorie nella regolamentazione, non fa mistero di talune correzioni da apportare: «La definizione della professione non è mai stata così dettagliata. Si istituisce, inoltre, anche un elenco nazionale ufficiale, un passaggio fondamentale per disporre controlli e sanzionare chi esercita abusivamente. Ci sono, però, molti punti da correggere. Mi riferisco, ad esempio, alle revisioni al ribasso sia del titolo di studio richiesto per accedere alla professione, passato dalla laurea al diploma, sia della conoscenza delle lingue straniere. La sensazione è che, ancora una volta, le guide italiane siano state sacrificate sull’altare dell’Unione europea, con l’obiettivo chiaro di aprire il mercato turistico italiano a guide e accompagnatori di altri Paesi, anche se privi di adeguate competenze».

«Speriamo – conclude – che la situazione cambi con l’ormai prossima nuova legislatura europea: abbiamo bisogno di parlamentari che difendano, non solo le guide e gli accompagnatori turistici, ma tutto il sistema italiano del turismo, fatto di imprese e professionisti che lavorano e pagano le tasse in Italia, contribuendo alla ricchezza del Paese e all’attrattività della destinazione Italia. Non è possibile che gli interessi dei grandi enti del terzo settore, degli operatori turistici europei e poi delle singole regioni vengano sempre prima di quelle dei consumatori e dei professionisti, che vogliono solo operare nel rispetto delle norme e secondo disposizioni uniformi».