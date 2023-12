Guide turistiche, la riforma

della professione è legge

D’ora in poi spazio solo al “Cicerone” in piena regola, niente più abusivi. Da oggi la riforma che disciplina la professione di guida turistica è legge. Il via libera definitivo è arrivato dalla Camera con 139 voti a favore, nessun contrario e 80 astenuti. Il provvedimento, già approvato dal Senato, è uno dei collegati alla legge di Bilancio e tra gli obiettivi del Pnrr turismo, da attuare entro il 31 dicembre.

Esulta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè: «Dobbiamo essere orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo, reso possibile anche grazie alla fondamentale collaborazione tra il dicastero e le associazioni delle guide turistiche, che ci ha portati a trovare una sintesi efficace sulla disciplina».

«Considerando l’attuale frammentazione regionale – spiega poi Santanchè – era necessario definire un ordinamento professionale univoco e uno standard omogeneo dei livelli prestazionali, nonché uno strumento di contrasto all’abusivismo, per quella categoria di operatori che rappresentano la colonna portante e il biglietto da visita per chi viene in Italia. Era un passaggio necessario per rivolgere la dovuta attenzione a una figura che non era mai stata valorizzata tanto quanto adesso».

ITER E CONTENUTI DEL DDL

Il ddl, approvato a luglio dal Consiglio dei ministri, contribuisce a fare luce dopo dieci anni di attesa in un settore in cui le regioni, in assenza di una norma chiara a livello nazionale, si sono mosse in ordine sparso.

Sono 15 gli articoli del provvedimento. Tra i punti principali, in primis l’obbligo di superare un esame di abilitazione nazionale per poter svolgere l’esercizio della professione: indetto dal ministero del Turismo, con cadenza almeno annuale, consiste in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica.

Quindi, l’istituzione di un albo nazionale delle guide turistiche: l’iscrizione è condizione necessaria per svolgere l’attività, eccezion fatta per chi la esercita su base temporanea e occasionale.

Inoltre, prevista l’attribuzione di uno specifico codice Ateco, da parte dell’Istat, per definire una classificazione delle attività inerenti alla professione e la possibilità, per le guide turistiche, di conseguire ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali e l’obbligo di aggiornamento professionale.

Infine, le sanzioni da applicare in caso di esercizio abusivo della professione e per le persone che se ne avvalgono, pur non essendo iscritte nell’elenco nazionale per lo svolgimento di visite guidate.