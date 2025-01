Guiness, è corsa alla promo “Ultra Prenota Prima”

Guiness conferma la campagna “Ultra Prenota Prima”, che si trova ora nella sua fase centrale. La promozione, valida fino al 28 febbraio, premia chi sceglie di prenotare in anticipo con riduzioni speciali, ampia disponibilità di posti e condizioni vantaggiose.

Il mese di aprile si preannuncia come una finestra strategica per viaggi anche a lungo raggio. Con le vacanze pasquali che si collegano al ponte del 25 aprile e del 1° maggio, si crea un periodo perfetto per chi desidera scoprire destinazioni lontane o semplicemente approfittare di un’esperienza di viaggio tanto desiderata. Dalle città e ai borghi d’Europa alle meraviglie dell’Asia, dell’Africa e delle Americhe, la proposta di Guiness include soluzioni per ogni esigenza, con partenze garantite.

“La campagna Ultra Prenota Prima non è solo un vantaggio per i viaggiatori, ma rappresenta anche un’importante opportunità per l’intera rete agenziale – sottolinea Guiness in una nota – Questa iniziativa supporta il trade consentendo di intercettare in anticipo le richieste dei clienti, riducendo la pressione del lavorare sotto data, quando trovare disponibilità e confermare servizi diventa più complesso, se non impossibile. Con l’Ultra Prenota Prima, agenzie e viaggiatori possono contare su una pianificazione serena e vantaggi esclusivi, approfittando anche della policy Don’t Worry, altro caposaldo di Guiness che consente la cancellazione della prenotazione effettuata fino a 45 giorni prima della partenza per qualsiasi motivo anche non certificabile, senza alcuna penale”.