Guiness Travel, 80 partenze di Capodanno con opzione Prenota Prima

C’è già aria di Capodanno per il tour operator Guiness Travel che ha lanciato la sua programmazione per le festività di fine anno con 80 partenze e un accattivante programma di “Prenota Prima” che offre prezzi bloccati e garantiti. Si tratta di un piano di scontistica studiato dal t.o. per incentivare la prenotazione anticipata; il primo scaglione, valido fino al 31 agosto, si applica ai viaggi in partenza a novembre, mentre il secondo, valido fino al 30 settembre, è dedicato ai viaggi in partenza da dicembre.

«I nostri “Prenota Prima” sono progettati non solo per l’advanced booking, ma anche per aiutare le agenzie a creare la domanda, spingendo su prezzi vantaggiosi per i clienti e evitando l’incertezza e gli sbalzi tariffari dell’ultimo minuto – spiega Maurizio Gaggianesi, direttore commerciale del t.o. – Vogliamo che siano gli agenti a intercettare i viaggiatori per tempo, facendo leva sulla grande disponibilità di posti in un momento cruciale per il mercato del turismo».

La programmazione per Capodanno comprende short break nelle capitali europee, viaggi a lungo raggio e circuiti di 7-8 giorni nel Vecchio Continente. Le destinazioni offrono una combinazione di storia, intrattenimento culturale, arte, archeologia, spiagge paradisiache, natura incontaminata, cucina locale e momenti di svago.

Le mete europee includono città come Praga, Budapest, Parigi, Berlino, Madrid, Amsterdam, Vienna e Lisbona. Per chi preferisce rimanere vicino a casa, sono disponibili tour in Spagna e Portogallo, isole e arcipelaghi compresi. Non mancano Istanbul e la Cappadocia, che d’inverno offrono scenari e panorami inusuali e suggestivi.

Ci sono poi le proposte a lungo raggio che includono soprattutto itinerari in tutta l’Asia, dall’India alla Malesia, passando per Thailandia e l’Indonesia, Indocina e Sri Lanka. Sugli scudi anche New York, con il prestigioso pernottamento presso l’Hotel Marriot Marquis, al centro di Times Square, struttura utilizzata in tutti gli itinerari Usa con tappa a New York.

«C’è solo l’imbarazzo della scelta – osserva Roberto Vocaturo, product manager assistant di Guiness Travel – dalla Grande Mela (New York) a Singapore e Dubai; e ancora le bianche spiagge di Phuket, le foreste della Malesia e dello Sri Lanka, le baie del Vietnam, siti archeologici Maya e di Angkor Wat, il Taj Mahal e la Grande Muraglia Cinese, i nostri viaggiatori potranno davvero viaggiare in tutto il mondo».

