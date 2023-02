Guiness Travel lancia la campagna da Roma verso 100 Paesi

Partire dall’Italia diretti in tutto il mondo. “Viaggi esclusivi con accompagnatore. Da Roma verso 100 Paesi del mondo” è il claim della campagna pubblicitaria che Guiness Travel ha lanciato nelle stazioni della metropolitana di Roma da metà febbraio. Una comunicazione che punta a sottolineare la centralità dell’aeroporto di Fiumicino.

Il Leonardo da Vinci, infatti, è l’hub di riferimento dei viaggi Guiness, con un’ampia possibilità di combinazioni e avvicinamenti da tutta Italia: sono più di 1.000 le partenze in un anno dallo scalo romano. Inoltre, da quest’anno i passeggeri di Roma e del Lazio potranno usufruire di un servizio esclusivo di transfer privato, grazie al quale possono raggiungere lo scalo romano a un prezzo fisso competitivo. Partire da tutta Italia diventa più facile, con un unico biglietto aereo e una tariffa garantita.

«Guiness realizza da 34 anni viaggi da sogno per “viaggiatori non vacanzieri”, che apprezzano e premiano chiarezza e qualità di contenuti e tariffe» spiega Michele Mosca, product manager di Guiness.

Per quanto riguarda il Sudamerica, l’Argentina è collegata con i voli diretti Aerolineas Argentinas e da tutta Italia con Ita Airways. Madrid, raggiungibile con Iberia da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, è il ponte per Cuba, Messico, Guatemala, Ecuador, Perù ed Uruguay. Con Tap e Ita si approda in Brasile, nel Portogallo continentale e negli arcipelaghi di Madeira e Azzorre.

Per volare negli Usa c’è Air France via Parigi da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Catania e Cagliari. Ita e Royal Jordanian permettono di scegliere tra un poker di viaggi Guiness in Giordania.

Grazie a cinque tour Prestige e servizi cinque stelle di Guiness, si vola verso il nuovo aeroporto di Istanbul. Si raggiunge con Turkish Airlines da Roma, ma anche da Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Inoltre dallo scalo turco si vola verso Sudafrica, Iran, Emirati, Oman, Azerbaigian, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Vietnam, Thailandia, Malesia, Indonesia, Cina.

Emirates e Ita offrono la possibilità di raggiungere Dubai, Nepal, Bali, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Sempre con Ita ed Etihad Airways è possibile viaggiare in India, Sri Lanka, Thailandia, Malesia, Filippine, Giappone.

Con Ita e Korean Air ecco i voli diretti a Seul per il Gran Tour Corea.

La Klm Royal Dutch Airlines atterra ad Amsterdam-Schiphol, raggiungibile da Roma, Torino, Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Catania, Cagliari. Da Amsterdam si prosegue per Scozia, Irlanda, Norvegia, Scandinavia.

Lufthansa collega Fiumicino e tutta Italia con la Germania, l’Est e il Nord Europa, l’Irlanda, Cipro e l’Armenia, con combinazioni di volo via Monaco o Francoforte.