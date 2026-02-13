Guiness Travel rafforza l’offerta Oriente

Tanto Giappone e un bel po’ di Cina completano la programmazione sull’Estremo Oriente di Guiness Travel, che consolida così il suo ruolo di operatore di riferimento per l’area. L’operatore, specializzato in viaggi organizzati di gruppo con accompagnatore, ha infatti aggiornato la sua programmazione che comprende anche proposte sulla Corea. Un intreccio di esperienze e una rete vasta e capillare di partenze.

La ricchezza della programmazione è comprovata dai numeri: 15 itinerari in Giappone e 11 in Cina, con oltre 215 partenze garantite da marzo 2026 alla primavera 2027. Un ventaglio di proposte che spazia dai percorsi classici fino a itinerari più immersivi, che permettono una scoperta completa del patrimonio storico, scenari naturali e culture locali ancora poco esplorate.

Un piano-partenze che copre tutte le stagioni, dalla fioritura dei ciliegi in primavera (Hanami) al foliage autunnale (Momijigari), fino a itinerari estivi e invernali, assicurando disponibilità anche nei periodi di maggiore richiesta e diversificando stagionalità e proposta. Sempre sul Giappone, sono previste inoltre date supplementari per Capodanno, per un totale di 8 partenze .

LINEA YOUNG

Tra le offerte del t.o. ci sono gli itinerari Young, progettati per viaggiatori Under 45, rappresentano la risposta di Guiness Travel a un pubblico dinamico, attento alle esperienze autentiche e desideroso di vivere le destinazioni in modo contemporaneo senza rinunciare alla qualità.

Ad esempio c’è il Giappone Young, un itinerario di 12 giorni che combina le città iconiche con percorsi meno conosciuti, esperienze gastronomiche e cultura pop. Dalla vivace Akihabara agli angoli più tradizionali di Kyoto, passando per i locali più trendy di Osaka, il tour alterna modernità e storia, permettendo di vivere il Giappone in modo autentico, con attività studiate per un pubblico giovane ma esigente in termini di qualità di servizi. Le partenze con accompagnatore sono programmate da Milano, Bologna, Roma e Napoli.

NUOVI ITINERARI LUXURY

Ci sono i programmi Luxury pensati per viaggiatori selettivi, alla ricerca di esclusività, comfort assoluto ed esperienze di livello superiore, con attenzione a ogni dettaglio. Ad esempio il Cina Luxury, ovvero un itinerario di 13 giorni in Business Class Emirates dedicato alla scoperta approfondita della Cina, dalle metropoli alle regioni storiche. I partecipanti soggiornano in strutture di lusso come il Regent di Pechino, toccando destinazioni meno note ma in ascesa come Chongqing e Chengdu.

A completare la programmazione ci sono i nuovi viaggi in combinata “Cina & Giappone” e il tour “Corea&Giappone“, che rappresentano la proposta più completa per chi desidera una visione trasversale e approfondita delle civiltà orientali.

PARTENZE DA TUTTA ITALIA E PREZZO BLOCCATO

In molti itinerari alcune date sono programmate con accompagnatore in partenza da città diverse da Roma, per una vendibilità sempre più capillare da tutta Italia. Da evidenziare, infine, la politica del prezzo bloccato, da tempo al centro del prodotto Guiness: tutela le prenotazioni da oscillazioni valutarie o adeguamenti dei costi operativi, offrendo alle agenzie e ai clienti sicurezza economica e tranquillità nell’acquisto, anche in un contesto di mercato caratterizzato da aumenti dei costi e situazioni complesse legate all’overtourism.