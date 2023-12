Hahn Air integra nel sistema altre 23 compagnie aeree

Si chiude un anno di consolidamento per Hahn Air, tra i maggiori fornitori di servizi di biglietteria per le agenzie di viaggi nel mondo, che proprio durante il 2023 ha integrato 23 nuove compagnie aeree nel suo network di partner costituito da oltre 350 vettori. Ad oggi oltre 100.000 agenzie di viaggi in 190 mercati possono emettere biglietti dei partner di Hahn Air attraverso i loro Global Distribution System (Gds).

«Siamo molto soddisfatti dei risultati commerciali di quest’anno – ha commentato Kirsten Rehmann, ceo di Hahn Air – Ed è fantastico vedere che l’industria dei viaggi si sta finalmente riprendendo, con le vendite di biglietti che hanno quasi raggiunto i livelli del 2019. Ora guardiamo al prossimo anno, che segnerà il 25° anniversario della nostra attività di biglietteria».

Nel dettaglio, 11 compagnie aeree hanno stipulato un interline agreement con Hahn Air, mentre 12 partner hanno ampliato il loro raggio di distribuzione con una delle società sorelle di Hahn Air, ovvero Hahn Air Systems e Hahn Air Technologies. Gli agenti di viaggi possono prenotare ed emettere biglietti per tutti i partner scegliendo Hahn Air come vettore di convalida.

Per i partner interlinea, ciò include i mercati in cui le compagnie aeree non partecipano ai sistemi di regolamento locali (Bsp o Arc), non concedono l’autorizzazione di emissione dei biglietti o non accettano il metodo di pagamento preferito. Per le altre compagnie aeree ciò significa disponibilità in tutti i principali Gds, anche se non hanno accordi propri. Inoltre, molti partner sono disponibili all’emissione di biglietti con più compagnie aeree, anche se non hanno un accordo tra di loro. La prenotazione e l’emissione dei biglietti possono essere effettuate seguendo le procedure Gds standard.

Al momento disponibili con il proprio codice biletterale risultano le compagnie aeree Air Connect (Ks) Romania (Gds: Amadeus, Sabre), Air Tanzania (Tc), Tanzania (Gds: Abacus, Amadeus, Galileo, Infine, Sabre, Travelsky), Air Transat (Ts), Canada (Gds: Amadeus, Sabre, Galileo, Worldspan, Travelport), Air Premia (Yp), Corea del Sud (Gds: Amadeus, Sabre, Galileo, Abacus), Braathens Regional Airlines (Tf), Svezia (Gds: Amadeus, Apollo, Galileo, Sabre, Worldspan), Geo Sky (D4), Georgia (Gds: Amadeus, Sabre, Abacus), SKYhigh Dominicana (Do), Repubblica Dominicana (Gds: Amadeus), SpiceJet (Sg), India (Gds: Amadeus, Sabre), Taag Angola Airlines (Dt), Angola (Gds: Amadeus, Galileo, Sabre), Qanot Sharq (Hh), Uzbekistan (Gds: Abacus, Infini, Sabre) e Zambia Airways (Zn), Zambia (Gds: Amadeus, Galileo).

Mentre disponibili con i codici X1 in tutti i Gds, le aerolinee Aerus (Zv), Messico, Air Mediterranean (Mv), Grecia, Arajet (Dm), Repubblica Dominicana, Cronos Airlines Benin (C9), Benin, Drukair (Kb), Regno del Bhutan, Eswatini Air (Rn), Regno di Eswatini, FitsAir (8D), Sri Lanka, FlyCAA (Bu), Repubblica Democratica del Congo, Involatus (1IV, gestito da Tailwind), Germania, Stella Perù (2I), Perù, ValueJet (Vk), Nigeria.