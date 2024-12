Hahnair potenzia la biglietteria Eurostar in agenzia di viaggi

Operazione all’insegna dell’intermodalità per Hahnair, la compagia aerea tedesca per voli di linea e charter executive, che ha completato l’accordo con l’operatore ferroviario ad alta velocità Eurostar, che è stato siglato in occasione del Wtm London 2024, estendendo a partire dal 1° dicembre l’opzione della prenotazione alle agenzie di viaggi per tutti i servizi ferroviari britannici ed europei.

L’accordo permette, in tutti i mercati, l’emissione di biglietti con il codice 9F sullo stock di biglietti HR-169 di Hahnair. Per emettere i biglietti, le agenzie di viaggi possono utilizzare il processo di biglietteria standard presente in tutti i principali gds.

«Grazie al nostro accordo interlinea con Eurostar – ha commentato Adriana C. Carrelli, vice president airline business di Hahnair – diamo la possibilità ai nostri partner delle agenzie di viaggi di tutto il mondo di accedere ai servizi di Eurostar e ai voli delle nostre 350 compagnie aeree partner combinati in un unico biglietto. Questa partnership reciprocamente vantaggiosa esemplifica il modo in cui Hahnair supporta le imprese di viaggio colmando le lacune e guidando la crescita».

Soddisfazione espressa anche da Paul Brindley, direttore vendite B2B e indirette di Eurostar, che ha aggiunto: «Hahnair ci offre una vera e propria connettività aereo-ferroviaria che è fondamentale per far crescere i nostri mercati e il nostro bacino di utenza. Ci permette inoltre di raggiungere clienti internazionali al di là dei nostri mercati principali nel Regno Unito, in Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi. Il rapporto con Hahnair è sempre coinvolgente e proattivo, troviamo soluzioni per crescere e fornire contenuti che assicurino ai clienti la migliore esperienza».

Attualmente Eurostar è l’unico servizio ferroviario ad alta velocità che collega Londra all’Europa continentale attraverso il tunnel della Manica. Le destinazioni servite includono Londra, Parigi, Bruxelles, Lille, Amsterdam, Rotterdam e Colonia.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Hahnair