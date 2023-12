Handling a Fiumicino, gara “congelata” fino a marzo

Per il futuro dei servizi a terra all’aeroporto di Fiumicino slitta tutto a fine marzo: la gara che ha assegnato per i prossimi sette anni il servizio di handling è stata infatti “congelata” con decisione ufficiale di Aeroporti di Roma, a seguito del ricorso presentato al Tar del Lazio da Swissport Italia, l’attuale soggetto che gestisce il servizio per conto dell’ex Alitalia, e sconfitta nella gara con l’assegnazione andata agli handler Aviapartner Italia, Aviation Service e Airport Handling. Lo slittamento è legato alla pronuncia definitiva del Tar del Lazio, fissata proprio per il 20 marzo, dopo una prima udienza tenutasi il 22 novembre scorso.

Si tratta di un atto dovuto perché soltanto in quella data si saprà se il tribunale confermerà l’esito della gara. Proceduralmente, comunque, il Tar non ha sospeso la gara il cui esito rimane, quindi, valido a tutti gli effetti, ma la società AdR ha deciso, in accordo con le tre aziende che hanno vinto l’appalto, di non sottoscrivere i nuovi contratti, perché in effetti su di essi graverebbe l’incognita di una pronuncia contraria del Tar che li renderebbe nulli.

Vale la pena ricordare che il ricorso, presentato a inizio novembre da Swissport Italia, contesta l’illegittima e contraddittoria applicazione dei criteri stabiliti nel bando di gara e i numerosi errori commessi dalla commissione incaricata della valutazione delle candidature degli operatori e nella verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti prescritti dal bando di gara.

Così come è bene rammentare che la gara prevedeva l’individuazione di tre soggetti che si sarebbero dovuti occupare dei servizi a terra presso l’aeroporto di Fiumicino. Un limite, quello dei tre operatori, stabilito dall’Enac.

Solo poche ore fa, infine, va ricordato come Swissport si sia detta pronta ad assorbire 400 dipendenti ex Alitalia in caso di assegnazione dell’appalto.