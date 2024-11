Happyland Viaggi, lo specialista del turismo scolastico

Happyland Viaggi è un esempio virtuoso di come dedizione, competenza e innovazione possano portare a una crescita esponenziale nel settore del turismo scolastico. Fondata oltre 25 anni fa da Antonella Ruperto, oggi imprenditrice di successo (è stata co-founder anche di Suite Travel), l’azienda si è affermata come leader indiscusso nei viaggi educativi per scuole in Italia, grazie a un’offerta diversificata e altamente specializzata.

Sotto la guida di Antonella Ruperto, Happyland Viaggi – che vanta una conoscenza approfondita delle più grandi destinazioni mondiali – ha saputo crescere costantemente, passando da una realtà locale – Mentana, in provincia di Roma – a un brand riconosciuto a livello nazionale. Con un fatturato che nel 2024 supera i 3,6 milioni di euro, l’agenzia di viaggi ha visto un incremento costante sia in termini di ricavi che di numero di scuole servite, consolidando la propria posizione come partner di fiducia per docenti e dirigenti scolastici.

Questo successo è frutto di un modello operativo orientato ai valori fondanti di affidabilità, sicurezza e attenzione al cliente che mettono al centro l’esperienza educativa e il benessere dei partecipanti. Questi valori distintivi hanno guidato l’azienda nello sviluppo di iniziative innovative come “Gita senza pensieri”, che prevede un accompagnatore fisso durante tutte le fasi del viaggio per garantire sicurezza e tranquillità alle scuole, rispondendo pienamente alle esigenze di dirigenti, insegnanti e genitori.

Nonostante le difficoltà affrontate dal settore turistico negli ultimi anni, Antonella Ruperto ha saputo trasformare le sfide in opportunità, investendo in progetti di sviluppo e puntando su nuove collaborazioni. La capacità di adattamento e il forte spirito imprenditoriale le hanno permesso di mantenere Happyland Viaggi finanziariamente solida e pronta a espandere ulteriormente il proprio raggio d’azione.

Oggi, Happyland Viaggi è molto più di un semplice tour operator: è un punto di riferimento nel turismo scolastico italiano, un’azienda in cui passione e professionalità si uniscono per garantire esperienze educative di alto livello. La crescita aziendale non si misura solo nei numeri, ma nella capacità di creare valore per ogni scuola e ogni studente che sceglie di viaggiare con loro.

Antonella Ruperto (tra l’altro autrice dei libri “50 sfumature di un agente di viaggi #unfuckwithable” e “Felicità che stress! Molla tutto e diventa felice”, con la sua visione chiara e la determinazione, continua a guidare Happyland Viaggi verso nuovi traguardi, proiettando l’azienda verso un futuro di successi e nuove sfide, sempre con l’obiettivo di offrire il meglio a chi viaggia per imparare e crescere.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Happyland Viaggi