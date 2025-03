Heathrow, scanner hitech in ritardo. Possibile caos estivo

Ancora ritardi a Londra Heathrow sulla sicurezza. Il principale aeroporto londinese, probabilmente, non rispetterà la scadenza per finire di installare gli scanner di sicurezza a tecnologia avanzata, secondo fonti di Bloomberg. La scadenza è fissata a giugno e potrebbe non essere rispettata anche da altri aeroporti del Regno Unito. Si prospetta, quindi, un’altra estate di code ai controlli ai terminal, con i passeggeri ancora obbligati a rimuovere liquidi e dispositivi elettronici dai loro bagagli a mano.

SCADENZE RIMANDATE

Heathrow, come gli altri, già non aveva rispettato la precedente scadenza, fissata per lo scorso giugno, dopo che non era stata rispettata la scadenza originaria del 2022, rimandata a causa della pandemia di coronavirus. Lo scorso giugno, quindi, era stato concesso un altro anno. Il governo, allora, disse di considerare la possibilità di pesanti multe in caso di inadempienza.

«Stiamo lavorando molto duramente con il governo per renderlo possibile e davvero è tutto quello che posso dire ora», ha commentato l’amministratore delegato di Heathrow, Thomas Woldbye, in un’intervista rilasciata la scorsa settimana, dopo che il Gruppo aeroportuale ha comunicato i risultati finanziari dell’intero anno. Il progetto «è grande e complesso», ha detto.

Gli scanner a tomografia computerizzata (Ct) forniscono un’immagine più chiara del contenuto dei bagagli, eliminando la necessità di rimuovere liquidi e dispositivi elettronici per ragioni di sicurezza. Ma gli scanner sono molto più grandi e pesanti degli attuali e richiedono dunque dei lavori all’interno dei terminal.

RITARDI E CONFUSIONE NEL REGNO UNITO

Lo scorso anno, il dipartimento dei Trasporti ha esteso la deadline per l’installazione dei nuovi scanner e, a giugno, ha comunicato agli aeroporti pronti con la nuova tecnologia di mantenere la vecchia procedura: liquidi ancora in un sacchetto di plastica trasparente, quindi, e rimossi dal bagaglio. Una decisione che ha creato confusione e lunghe code ai controlli. «I passeggeri si meritavano dei controlli di sicurezza più efficienti nell’aeroporto più grande del Regno Unito», ha commentato Rory Boland di Which? Travel, un’organizzazione a difesa dei consumatori nel settore dei viaggi. Invece, le regole cambiano di aeroporto in aeroporto, «provocando confusione e, di conseguenza, lunghi ritardi».

Woldbye ha comunicato che oltre la metà dei passeggeri a Heathrow passa i controlli di sicurezza attrezzati con i nuovi scanner, ma il sito dell’aeroporto continua a raccomandare ai passeggeri di rimuovere liquidi e dispositivi elettronici dai bagagli. Gatwick, il secondo maggior aeroporto del Regno Unito, dovrebbe finire l’installazione dei nuovi scanner entro la fine di marzo; Manchester Airports Group prevede di completarla nei suoi tre hub, compreso London Stansted, entro i tempi stabiliti dal governo. Aeroporti più piccoli, come Birmingham International e London City, hanno già interamente sostituito i vecchi scanner con i nuovi. Gli aeroporti, però, ancora non sanno quali decisioni prenderà il dipartimento dei Trasporti, per l’estate, sulla gestione dei liquidi nei bagagli. «Le regole devono essere uniformi in tutti gli aeroporti del Regno Unito e i miglioramenti per la sicurezza devono essere apportati al più presto», ha aggiunto Boland. «Nel frattempo, le regole devono essere chiaramente comunicate ai passeggeri prima che viaggino».

Lo scorso mese, Heathrow ha comunicato un dividendo di 250 milioni di sterline agli azionisti, il primo in cinque anni. Inoltre, ha ottenuto l’approvazione per la costruzione di una terza pista d’atterraggio.