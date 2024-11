“Heritage Tourism for All“, al via il 25 novembre il corso di formazione di UniBg

Dal 25 al 29 novembre 2024, l’Università degli Studi di Bergamo, in collaborazione con l’Heritage International Institute, organizza l’International School dal titolo “Heritage Tourism for All. Tangible and Intangible Heritage Accessibility and Responsible and Inclusive Tourism”. L’iniziativa proseguirà online fino al 20 dicembre 2024, con l’obiettivo di sensibilizzare e formare studenti e professionisti sull’importanza dell’accessibilità al patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, favorendo lo sviluppo di un turismo responsabile e inclusivo.

Il programma si rivolge a un ampio spettro di partecipanti, tra cui studenti di lauree magistrali, dottorandi, post-doc e professionisti del settore, provenienti da diverse parti del mondo. «Questa International School rappresenta un passo fondamentale verso la costruzione di una nuova cultura del turismo, che non sia solo responsabile, ma soprattutto inclusiva e orientata al futuro – spiega Flaminia Nicora, prorettrice con delega all’internazionalizzazione dell’Università di Bergamo – Siamo fortemente impegnati a promuovere un approccio critico e consapevole all’accessibilità del patrimonio, che tenga conto delle sfide sociali, economiche e culturali che affrontiamo oggi».

L’importanza di garantire un accesso equo e inclusivo al patrimonio culturale, specialmente in un’epoca di rapidi cambiamenti e interconnessione globale, è stata sottolineata anche dallo stesso Heritage International Institute. Esso, infatti, si pone l’obiettivo di preservare e rendere fruibile il patrimonio culturale, sia nelle sue dimensioni tangibili che intangibili, come risorsa essenziale per le comunità di tutto il mondo.

I partecipanti al percorso formativo avranno l’opportunità di prendere parte a sessioni di formazione in aula, workshop pratici e momenti di confronto con esperti del settore, per esplorare strategie e progetti concreti legati alla gestione del patrimonio culturale accessibile. Le candidature per la partecipazione sono aperte fino al 15 novembre 2024.