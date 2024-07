Hertz-Global Gsa, upgrade al portale di prenotazione per t.o. e adv

L’esperienza di prenotazione di agenzie e tour operator con Hertz e Global Gsa migliora, grazie alle nuove implementazioni al portale multibrand Hertz-gsa.it.

Tra le funzionalità disponibili per il trade spicca la nuova ricerca locations, che consente di digitare un indirizzo e di visualizzare sulla mappa tutti gli uffici Hertz disponibili, ordinati per distanza; oltre alla funzione di duplicazione delle prenotazioni, pensata per agevolare il lavoro degli operatori che gestiscono gruppi.

È stato inserito all’interno del voucher un nuovo Qr Code, collegato a guide sfogliabili personalizzate per ciascuna destinazione, che forniscono informazioni importanti come pedaggi, patente internazionale e altro ancora.

Per rendere le procedure di apertura dei contratti di noleggio al banco ancora più rapide e personalizzate è stato aggiunto nel voucher il link al nuovo servizio di check in online, introdotto da Hertz per i noleggi negli Stati Uniti, che consente ai clienti di saltare la coda al desk e di preselezionare le opzioni facoltative da aggiungere al noleggio. Per tutte le altre destinazioni è previsto il campo “email cliente” nel quale le agenzie possono inserire l’indirizzo email del cliente, sul quale sarà inviato direttamente il link per la procedura di check in online.

E ancora, una nuova live chat posizionata in maggiore evidenza all’interno del sito, che consente alle agenzie di viaggi di ricevere assistenza professionale immediata dal team di Global Gsa, in qualsiasi fase del noleggio.

«Queste innovazioni sono parte del continuo impegno di Hertz e Global Gsa nel migliorare i servizi offerti ai propri partner del settore travel, garantendo un’esperienza di noleggio sempre più efficiente e personalizzata», commenta Massimo Fede, vp automotive di Global Gsa.

Le novità per il Trade continuano con la nuova flotta Premium di Hertz in Italia, composta da veicoli di pregio come l’Alfa Romeo Tonale, l’Alfa Stelvio 4×4, l’Audi A4 SW e l’Audi Q3, e per la stagione in corso rinnovata con il ritorno dei modelli BMW. Saranno infatti disponibili anche X3 xDrive 20d e X4 xDrive 20d.

Inoltre, il programma Supersicuro è stato recentemente attivato anche in Nord Europa, Islanda e Paesi Baltici, arrivando a coprire più di 20 Paesi in tutto il mondo.